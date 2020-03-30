Zeynep Alkan kimdir karantinada sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden bir tanesi. Alkan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Hollanda'da yakalandı. Eğitimi için yurt dışında yaşayan Alkan, insanların sokağa çıkmadığı bir zaman diliminde sevgilisiyle ormana giderek poz verdi. Zeynep Alkan'ın bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''Karantinada ormana gidin''

Hafta sonu Hollanda'da bulunan Amsterdam Ormanı'nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerini güldüren paylaşımlar yaptı. Güneşli havayı fırsat bilerek ormana giden Zeynep, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi. Eğlenceli halleriyle tanınan Alkan, bir ara ağaca sarılarak paylaşım yaptı. Paylaşıma "Karantinada ormana gidin" notunu düştü.

Peki Zeynep Alkan kimdir?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Zeynep'in Ayşe adında bir kız kardeşi bulunuyor. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı. Alkan hayatına eğitimi tamamlamak için gittiği yurt dışında devam ediyor.