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Evliliğin ilk bir yılı için tavsiyeler neler özür dilemekten geri durmayın!

Yeni evli çiftler için evliliğin ilk yılını sorunsuz geçirmek uzun bir evlilik için önem taşıyor. İşte evliliğinizin ilk yılı için uymanız gereken tavsiyeler!

Evliliğin ilk bir yılı için tavsiyeler neler özür dilemekten geri durmayın!
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Uzun bir beraberlik sonunda ya da kısa süren tanışma evresi sonrası evlenmiş olsanız da evliliğinizin ilk yılını birbirinizi tanımakla geçirmelisiniz. Birbirinizi evliliğinizin ilk yılında ne kadar iyi tanır ve anlamaya çalışırsanız evliliğiniz de o kadar uzun ömürlü olacaktır. İşte evliliğin ilk bir yılında uymanız gereken kurallar!

Kötü sözler söylemekten kaçının

Birbirinizle kavga ve tartışma yaşadığınız, eşinizin oldukça sinirinize gittiği anlar olabilir. Bu belki evlenmeden önce de oldu, belki de yeni olan bir sıkıntı. Durum ne olursa olsun muhtemelen trip atıp sıkıntı çıkarmaya meyilli olacaksınız. Bunu yapmamanız ilişkiniz için çok önemli.

Sıkıcı konulardan bahsedin

En sıradan konular hakkında konuşmak bile bazen ilişkiniz için işe yarar bir şeydir. Yeni evli olmak sadece balayı demek değildir. Faturalarınız, mali durumunuz, sorumluluklarınız ve tüm bu gerçekçi beklentiler hakkında konuşmanız gerekir. İş durumlarınızı bir arada konuşun ve paranızla ne yapacağınıza birlikte karar verin, tasarruf hedefleri oluşturun. Bunları konuşmak evliliğin en heyecanlı kısmı değildir ancak aranızdaki ilişkiyi daha pürüzsüz hale getirecektir.

Beklentilerinizi daima gerçekçi olsun

Evlenmeden önce gayet uyumlu olsanız bile işler daha sonradan değişebilir. Sizin evliliğinizde mevcut olduğunu düşündüğünüz sorunlar evli olan veya mükemmel görünen çiftlerde bile muhtemelen vardır. Evliliğin kolay bir şey olmasını beklemeyin ve her anlaşmazlık veya tartışmanın bir hata yaptığınız anlamına geldiğini düşünmeyin.

Özür dilemekten çekinmeyin

Bir anlaşmazlık sonrası "Özür dilerim" demek genelde "Seni seviyorum" demekten bile daha anlamlıdır. Bu nedenle, bazen haklı olduğunuzu düşünseniz bile gurur yapmayıp özür dilemelisiniz. Özür asla tek taraflı olmamalıdır.

Mücadele edin 

Her çiftin dövüştüğünü söyleyemeyiz ama birçoğu bunu yaşıyor. Tabii ki bu mücadelenizi asla fizikselleştirmemelisiniz fakat duygusal olanın da herkes için bir sınırı olabileceğini düşünmelisiniz. Bazen sadece yaptığınız harcamalardan doğan kavgalar bile büyük eleştirileri beraberinde getirir. Birbirinizle sınırlar içerisinde mücadele etmelisiniz.

Özel günleri kutlayın 

Bazen bir şeyi dört gözle beklemeniz gerekir. Özellikle evliliğinizin ilk yılında önemlidir. Sizin için önemli olan günler neden birlikte olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur. İster beraber geçireceğiniz ilk yılbaşı, sevgililer günü ya da satın aldığınız büyük bir şey olsun, kutlayın!

Arkadaş kalın 

Eşiniz en iyi arkadaşınız olmak zorunda değil fakat iyi bir arkadaşınız olmalı. Evli bir çift olarak randevulara ve romantik buluşmalara gitmelisiniz. Alışveriş yaptıktan sonra öğle yemeği veya film izlemek için zaman ayırın. Hayatınızla ilgili şeyleri onunla paylaşın. Hala rahat ama kaliteli zaman geçirmeyi sevdiğiniz sürece, işler iyi olacaktır.

Gülün 

Öncesinde uzun bir ilişkiniz olsa bile, ilk yılınız önemli bir aşamadır. Tartışmalar, acil durumlar, zor ve problemli dönemler ve daha ciddi konulara birlikte güldüğünüz sürece, bunun üstesinden geleceksiniz. Hiç kimse ilk yılınızın en iyi yıl olması gerektiğini söylemez. Umarız hiçbir zaman en iyi yılınızı geçirmezsiniz çünkü hep bir sonraki daha iyi olur. Yeni evli olarak geçireceğiniz ilk yıl sinir bozucu, heyecan verici, canlandırıcı ama çok güzel çünkü ikinizi yansıtan bir evlilik için çabalıyorsunuz.

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