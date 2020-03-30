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Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı

Survivor 2020'e barış ve Sercan'ın kavgası damga vurdu. Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı konseyde sert bir dille uyardı

Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
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Survivor 2020'ye Barış ve Sercan'ın kavgası damga vurdu. Takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı için kendi tercihiyle Gönüllüler takımına geçen Barış, oyun esnasında eski takım arkadaşı Sercan ile kavga etti. Sercan'ın kavga esnasında Barış'a "Seninle daha işim bitmedi" demesi üzerine Acun Ilıcalı konseyde Sercan'ı sert bir dille uyardı. Ilıcalı, Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek ateş püskürdü. 

Küfür ve hakaretler havada uçuştu 

Yarışmanın son bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda da karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Barış'a oyun kaybeden Sercan öfkeden deliye döndü. Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Takım arkadaşları Sercan'ı sakinşleştirmeye çalıştı. Barış ise olayın kaynağını bilmediğini söyledi. 

Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı

''Söylediğin kelimeler çok sıkıntılı, bir daha istemiyoruz''

Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi. Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.

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