Hadise'nin küs olduğu kardeşi Hülya Açıkgöz'ü kardeşi Derya da takipten çıkardı!

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasında 2008 yılında annelerinin intihara kalkışması sorunları başlattı. Abla kardeşin anlaşmazlıkları devam edince ve daha sonra iki kardeşin maddi sorunları ortaya çıkınca bu durum, birbirlerinden iyice uzaklaşmalarına sebep oldu.

Hadise'den sonra Derya da sildi

Aralarındaki sular bir türlü durulmayan Hadise ve Hülya Açıkgöz kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez kardeşlerin en küçüğü Derya, Hadise'den sonra ablası Hülya Açıkgöz'ü Instagram hesabında takipten çıkardı. İki kardeşin de Hülya Açıkgöz'ü takipten çıkarması, 'Hadise'nin ablası aileden veto yedi' yorumlarına neden oldu.

Birbirleriyle bağlantılarını koparmışlardı

Kavgalı iki kardeş üstü kapalı sosyal medya hesaplarından birbirlerine gönderme yapmaya devam etti. Ardından Instagram'da birbirlerini takibi bıraktı. Hadise aynı zamanda menajerliğini yapan ablasıyla hem iş hem de aile bağlantılarını kopardı.