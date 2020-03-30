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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli kimdir erkek arkadaşını bıçakladı!

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Sedat Kumaş’ı bıçakla yaraladı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli kimdir erkek arkadaşını bıçakladı!
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Muğla Ortakent mahallesinde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli eline bıçağı aldığı gibi sevgilisi Kumaş’ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı. Mesudiyeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

Olayın Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etmesiyle birlikte Mesudiyeli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Bu esnada Polise mukavemette yapan Mesudiyeli öğlen saatlerinde adliyeye getirildi.

''Ben bir şey yapmadım'' 

Gazetecilerin neden bıçakladınız sorusuna ise “Ben bir şey yapmadım” diyerek kendini savunan Mesudiyeli, bıçakla yaralamak ve polise mukavemetten işlem gördüğü öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 

Mahkemeye çıkarılan Mesudiyeli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Kumaş ise tedavi gördükten 2 saat sonra taburcu edildi. 

Kaynak: İHA 

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