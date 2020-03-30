Keten tohumunun faydaları neler eklem ağrılarını gideriyor!

Keten tohumu, eski çağlardan beri Mısır ve Asya'da üretilen ve yararlarından faydalanılan bir besin. Antioksidanlardan zengin olan keten tohumu, bu özelliği sayesinde vücuda zarar veren serbest radikallerin atılmasını sağlar. Keten tohumu birçok hastalığın da önüne geçer. Orta yaş üzerindeki insanların büyük bir çoğunluğunun sorunu olan eklem ağrılarını hafifletmede de keten tohumu birebir. İşte keten tohumunun bilinmeyen faydaları!

Kolesterol ve kalp sağlığını iyileştiriyor

Amerikan Kalp Derneği (AHA), kalp sağlığını arttırmak için daha fazla lif ve omega-3 alımını önermektedir. Keten tohumu bu besinlerin tümünü içerir. Keten tohumu ayrıca fitosteroller içerir. Fitosteroller kolesterol ile benzer bir yapıya sahiptir ancak bağırsaklarda kolesterol emilimini önlemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle fitosterolleri tüketmek, vücuttaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya “kötü” kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kabızlığı önler

Keten tohumu, suda çözünmeyen, yemek yedikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Bağırsakta, suyu emerek, bağırsak düzenliliğini arttırmaya yardımcı olur.

Eklem ağrılarını hafifletir

Artrit Vakfı'na göre, keten tohumu, eklem ağrısını ve sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı insanlar romatoid artrit, lupus ve Raynaud fenomeni için keten tohumu kullanmanın kendilerinde fayda yarattığını belirtmişlerdir.

Kanser riskini azaltıyor

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri içerir. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin farklı kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Keten tohumu ayrıca içerdiği lignanlarla yeni kan damarları oluşturmasını engelleyerek tümör büyümesini yavaşlatabilir.

2013 yılında yapılan bir araştırmada, düzenli olarak keten tohumu tüketen kadınlar arasında, meme kanseri oluşumunun daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 2018'de yayınlanan bir derlemede, keten tohumunun menopozdan sonra meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

Radyasyonun etkisini azaltır

2013 yılında bilim adamları, keten tohumu içeren diyetin, radyasyona maruz kalan farelerin iyileşmesine yardımcı olduğunu gösteren kanıtlar buldu.

İnsanlarda yapılacak olan testler benzer sonuç verirse, keten tohumu lignanları, radyasyon veya radyasyon tedavisine (radyoterapi) maruz kalındıktan sonra akciğer sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenler

Liganlar ve diğer fitoöstrojenler diyabet gibi kronik durumların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.