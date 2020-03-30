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Model Bella Hadid'ten koronavirüs açıklaması güneşlenebildiğim için şanslıyım!

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde model Bella Hadid de kendini karantinaya aldı. Hadid, bahçesinde verdiği bikinili pozlarla beğeni topladı

Model Bella Hadid'ten koronavirüs açıklaması güneşlenebildiğim için şanslıyım!
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23 yaşındaki Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadid, koronavirüsün etkisini artırması sebebiyle kendini evde karantinaya alan ünlüler arasındaydı. Evinin bahçesinde bikiniyle güneşlenirken çekildiği fotoğraflarını paylaşan Hadid'e hayranlarının ilgisi büyük oldu.

"D vitamini alabildiğim için şanslıyım"

Koronavirüsten korunmak için tüm vaktini evde geçiren Hadid, paylaşımına "Biraz D vitamini aldığım için şanslıyım" notunu düştü. Instagram'da 29 milyondan fazla takipçiye sahip olan güzel model Bella Hadid'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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