Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata yeteri kadar uyumuyorsanız dikkat!

Fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulmak istiyorsanız kilo vermek için desteklediğiniz egzersizlerin yanında metabolizmanızı da kontrol etmeyi ihma etmeyin! Her ne kadar spor yapıyor olsanız bile metabolizmanın yavaş çalışması bu isteğinizi engelleyebilir. Kilo vermek için metabolizmanın sistematik bir şekilde çalışması gerekiyor. Ancak zaman zaman yapılan bazı alışkanlıklar metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. Peki metabolizmayı yavaşlatan şeyler neler? Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ metabolizmanın yavaşlamasına neden olan hatalar hakkında önemli bilgiler verdi.

ENERJİYİ YETERİ KADAR ATAMAMAK

Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız.

YETERİ KADAR PROTEİN ALAMAMAK

Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkiye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim vemetabolize edilmesi sırasında harcattığı enerjiye thermic effect of food (besinin termik etkisi) diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti diyebiliriz. Karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı %20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar %5-10 yağlar ise %3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır.

EGZERSİZ YAPMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİYORSANIZ...

Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz.

VÜCUT İHTİYACI OLAN UYKUYU ALMIYORSA...

Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir.

ŞEKERLİ YİYECEK VE İÇECEK TÜKETİMİ

Şekerli hazır içeceklerin yüksek oranda tüketimi insülin direnci, diyabet ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı arttırdığını gösteriyor. Mümkün olduğunca şekerli ve tatlandırıcılı hazır içeceklerden uzak durmalıyız.