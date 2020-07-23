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Üç malzemeli mozaik pasta nasıl yapılır daha pratiği yok!

Az malzemeyle yapılan tatlılardan yanaysanız üç malzemeli mozaik pastayı kesinlikle denemelisiniz. İşte pratik üç malzemeli mozaik pasta tarifi!

Üç malzemeli mozaik pasta nasıl yapılır daha pratiği yok!
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Beklenmeyen misafire, çocuğunuza, sevdiklerinize kısa sürede hazırlayabileceğiniz şahane bir tatlı mozaik pasta. Sadece çikolatalı puding, süt ve petibör bisküvi ile hazırlanan bu tarif bütçe dostu. Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği üç malzemeli mozaik pastaya hayran kalacaksınız. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte sadece 10 dakikada yapılan üç malzemeli mozaik pasta tarifi!

Malzemeler:

2 paket çikolatalı puding
500 ml.süt
1,5 paket petibör bisküvi(250 g)

Hazırlanışı:

Toz çikolatalı puding ve sütü bir tencereye alıp karıştırın. Orta-kısık ateşte yoğunlaşıp boza kıvamını alana dek pişirin. Bu sırada bisküvileri elinizde kırarak geniş bir karıştırma kasesine alın. Kıvam alan pudingi ara ara çırpıcıyla karıştırarak oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Puding soğuduktan sonra bisküvilerin üzerine ekleyin. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Mozaik pasta için hazırladığınız harcı içine döküp üst kısmını düzeltin.  En az 2 saat tercihen 4 saat buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirin. Arzuya göre çikolata ve meyvelerle süsleyip dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

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