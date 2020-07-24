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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası yaşamını yitirdi!

Masterchef Türkiye 2020 programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayatını kaybetti.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası yaşamını yitirdi!
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Bir süredir Bolu'da tedavi gördüğü öğrenilen "Masterchef Türkiye" programında jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayata gözlerini yumdu.

"Büyük çınarımı kaybettim"

Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını rica etti

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden bugün öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.

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