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Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın kendisini aldattığını iddia etti!

Rapçi Kanye West ile Kim Kardashian'ın arasında sular durulmuyor. Ayrılacakları konuşulan çiftten Kanye West, eşi için "Beni otel odasında aldattı" dedi.

Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın kendisini aldattığını iddia etti!
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Uzun süredir haklarında ayrılacakları yönünde söylentiler çıkan Kim Kardahian ve Kanye West çiftinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. ABD'li rapçi Kanye West, iki yıl önce aldatıldığını iddia ederken, eşinin meslektaşı ile otelde buluştuğunu açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kim ve kayınvalidesini hedef aldı

ABD'de Başkanlık yarışına katılmasıyla gündeme oturan Kanye West, ilk mitinginde aile içi sırlarını paylaşmış ardından gözyaşlarını tutamamıştı. ABD'li rapçi, sosyal medyadan eşi Kim Kardashian (39) ve kayınvalidesini hedef alarak kendisini 'deli' diye kapatmak istediklerini öne sürdü. 

İki yıldır evliliğini bitirmeye çalışıyor

Eşi Kardashian ile rapçi Meek Mill'in (33) iki yıl önce bir otelde buluştuğunu öğrendiğinden bu yana evliliğini sonlandırmaya çalıştığını söyleyen West, aldatıldığını ima etti. Öte yandan Meek Mill ile Kim Kardashian, hapishane reformu için birlikte çalışıyordu.

Kardashian: Eşim bipolar

Kardashian, gündemi sarsan iddia ile ilgili olarak dün sessizliğini bozdu. "Eşim bildiğiniz gibi bipolar (iki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine ve sona engel değil. Anlayış rica ediyoruz" diyerek, evliliğini kurtarmak adına bir adım attı.

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