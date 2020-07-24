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Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'le yollarını ayırdı. Yeni adresi Ciner grubunun bir diğer kanalı Show TV olan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip olacak.

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!
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Ciner Medya Grubu'na bağlı Habertürk'te önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını açıklaıd. Show Tv'ye geçen Yılmaz'ın reality programı sunacağı öne sürüldü.

Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın rakibi oluyor

Medyaradar'ın haberine göre; Yılmaz, bu kez bir realite programının sunuculuğunu yapacak. Programın Müge Anlı'nın Atv'de yaptığı formatla benzerlikler taşıyacağı öğrenildi.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Atv'nin reyting hegamonyasını kırmak isteyen Show TV yöneticilerinin Didem Arslan Yılmaz'a çok güvendiği ve bu konu üzerinde özellikle çalışma yaptıkları da iddia edildi.

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