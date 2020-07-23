Elif Yılmaz'dan ‘Estetikli güzel’ eleştirilerine cevap: Sadece estetikle güzel olunmaz

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, estetik eleştirileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Daha önce sadece burnundan estetik olduğunu ifade eden Elif Yılmaz, “2013’te trafik kazası geçirdim ve bu kazada çok sevdiğim insanları kaybettim. Ben ise o kazadan yaralı kurtuldum. Burnumdan küçük bir estetik operasyon geçirdim. Onun dışında başka hiçbir estetiğim yok.” dedi.

Estetik yaptırdığı için birazcık pişman olduğunu belirten Miss Fashion güzeli, “Çünkü yaptırmasaydım eğer estetikli damgasını yemezdim. Zaten eski burnum da çok güzeldi. Burnumun önceki halini bilenler neden estetik yaptırdığımı soruyorlar. Öte yandan şu anda estetiği herkes yaptırıyor, çok az

kişi kaldı operasyon geçirmeyen.” diye konuştu.

‘Estetikli güzel’ eleştirilerine de cevap veren Elif Yılmaz, “Bu eleştirileri yapanlar hayatlarında ne spor ne de bakım yapıyorlar. Kendilerini nasıl geliştirebilirim diye düşünmüyorlar. Ancak ben sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Farklı aktivitelerle uğraşıyorum. Her gün spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat edip formumu korumaya çalışıyorum. Yatma ve kalkma saatlerime dikkat ediyorum.

Keşke sadece dedikleri gibi güzellikle ya da estetik güzelliğiyle olsa bu dereceler. Bence birinci seçilen insanlarda mutlaka bir şeyler görüyorlar ki derece veriyorlar.” dedi.

İşime odaklandım, eleştirilere kulağımı tıkadım!

Elif Yılmaz, “İlk kötü eleştiri geldiğinde çok üzülmüştüm. Ancak şimdi her gün yüzlerce güzel mesaj alıyorum.” diye konuştu. Sosyal medyadaki insanların çoğunun bardağın boş tarafından bakarak sadece eleştirmek için yorum yaptıklarını dile getiren Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, “O yüzden

yapılan olumsuz eleştirilere artık kulağımı tıkadım, işime konsantre oldum. Herkes istediğini söyleyebilir.” açıklamasında bulundu.

Kamera önünde estetiğin hoş duran bir şey olmadığını belirten Elif Yılmaz, “Oyuncuların kamera karşısında doğal görünmeleri gerekiyor. Ancak göze batmadığı sürece ufak estetikler yaptırmakta bence hiçbir sıkıntı yok. Öte yandan estetiği çok fazla abartan ünlüler de var, hatta üstüne hiç yaptırmadığını da iddia ediyorlar. Bu ise biraz komik duruyor.” diye konuştu.

Vücudumda beğenmediğim tek noktam diz kapaklarım

Burnu dışında yüzüne başka hiçbir estetik yaptırmayı düşünmediğinin altını çizen Türkiye güzeli, “Belki ilerleyen zamanlarda botoks yaptırabilirim. Zaten sürekli lifting etkili bakım yaptırıyorum. Vücudumda beğenmediğim tek noktam ise diz kapaklarım.” şeklinde konuştu.