Burçin Terzioğlu kimdir halk plajında günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı!

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris'teki halk plajında görüntülendi. Burada günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, denize Selimiye'deki bir halk plajında girmeyi tercih etti.

30 TL'lik şezlong kiraladı

Takvim'de yer alan habere göre; son projesinden 500 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttı.

"Halk starı Burçin"

Terzioğlu'nun bu tavrı, "Halk starı Burçin" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı. 40 yaşındaki güzel, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.

Burçin Terzioğlu, sevgilisiyle halk plajında böyle görüntülendi;

Burçin Terzioğlu kimdir?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzon Of’ludur. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş adlı filmlerde rol aldı. 1997 yılında Ali Güven'in yolcu adlı şarkısının klibinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı.

Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Burçin Terzioğlu, 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol almıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, 2004 yılında rol aldığı Kadın isterse dizisindeki Demet rolü ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Hasretinle Yaşanmıyor, Perihan Abla, Fazilet, Yeniden Doğmak, Mahallenin Muhtarları, Annem Ve Ben, Oyun Bitti, Menekşe Koyu, Çiçek Taksi, Sırılsıklam, Tirvana, Güz Gülleri, Yılan Hikâyesi, Anne Babamla Evlensene, Oyun, Üzgünüm Leyla, Kınalı Kar, Melekler Adası, Taştan Kalp, Aliye, Ey Aşk Nerdesin, Çemberin Dışında, Özel, Merhamet, Ezel, Halam Geldi, Poyraz Karayel gibi yapımlarda yer alan Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisindeki rolüyle 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu' seçilmiştir.

Burçin Terzioğlu, 1.60 metre boyunda, 49 kilo ve Balık burcudur.