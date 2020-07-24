Su böreği tarifini sabah kahvaltılarında birde bu yöntemle deneyin!

Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz aynı anne eli değmiş gibi su böreği yapmanın püf noktalarını elmaelma.com okurlarıyla paylaştık! Evde kolay bir şekilde su böreği yapmak için sizin için bir araya getirdiğimiz su böreği tarifine göz atmaya ne dersiniz! İşte evde kolay bir şekilde su böreği yapmanın püf noktaları!

Malzemeler; 1/2 su bardağı sıvı yağ, 4 adet yumurta, 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 5 - 5,5 su bardağı un, 350 gram beyaz peynir, 150 gram eritilmiş tereyağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaları derin bir yoğurma kabının içerisine kırın. Üzerine su ilave ederek güzelce çırpın. Ardından azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın, bu sırada tuzu da ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Orta sertlikte bir hamur elde edince hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirin.

Bu sırada geniş bir tencerenin içerisine su doldurun ve bolca tuz ilave edin. Kaynatmaya başlayın. Ayrı bir tencerenin içerisine soğuk su doldurun. Börek tepsinizi ya da pişirme kabınızı güzelce sıvı yağ ya da tereyağı ile yağlayın.

Dinlenen hamurdan 12 adet beze elde edin. Bezelerinizi hafif unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın. İlk açtığınız yufkayı pişirme kabınızın içerisine serin.

Açtığınız yufkaları kaynamakta olan tuzlu suyun içerisine atın ve 35 saniye bekletin. Sürenin sonunda tencereden alın, soğuk suyun içerisine atın ve 10 saniye bekletin. Yufkanızı soğuk suyun içerisinden alıp pişirme tepsinizin içerisine serin. Bu işlemi 10 adet yufkaya uygulayın. Yufkaları serdikten sonra peynirini ilave edin. En üstüne pişirmediğiniz son yufkayı koyun. Bıçak yardımıyla böreğinizi dilimleyin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.