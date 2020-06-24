Muz diyeti nasıl yapılır 4 günde 4 kilo verdirir!

Bir türlü kurtulamadığınız fazlalıklarınızdan şikayetçiyseniz muz diyetini deneyebilirsiniz. Japon bir eczacı tarafından geliştirilen bir diyet programı olan muz diyetiyle 4 günde 4 kilo vermek mümkün. Muz içerisindeki zengin mineraller ve potasyumla da kilo verirken sağlıklı kalmanızı sağlayacak. Sizlere hem muz diyetinin nasıl olduğunu hem de örnek beslenme listesini aktardık...

Muz diyeti nedir?

Muz diyeti 2008 yılında Japonya'da ortaya çıkmış ve Japon bir eczacı tarafından geliştirilmiş bir diyet programıdır. Sosyal medya da hızlıca yayınlan ve talibi çok olan muz diyeti bir süre boyunca Japonya'da muz kıtlığına sebep olmuştur.

Muzun diğer meyvelere oranlar çok daha doyurucu olması ve açlık hissini azaltması diyet esnasında en büyük avantajınız olacaktır. Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlar. Diyet lifi bakımından son derece zengin bir meyve olan muz metabolizmayı hızlandırıyor ve sindirim sistemini çalıştırarak vücudun ekstra kilo vermesine yardımcı oluyor. Muzdaki lifler, aynı zamanda bağırsaklarda nişasta türü fazla kilolara neden olan karbonhidratların emilimini de önemli ölçüde bloke ediyor.

Muz diyetinde dikkat edilmesi gerekenler

Muz diyetinde dikkat edilmesi gereken en önemli kural, akşam yemeklerini 8 den önce yemektir. Ayrıca akşam 10-11 gibi çok acıkırsanız yarım elma veya 2 dilim karpuz yemenizde hiç bir sakınca yoktur. Bunların haricinde ise muz diyeti yapanlar günde ortalama 7-8 saat gece uykusunun, kilo vermek için önemli bir gereksinim olduğuna işaret ediyorlar. Uykusuz kalmak bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar neticesinde de obezite riskini artıran bir etmen olarak ortaya konulmuştur. Muz diyeti yapanlar için bir uyarı da süt ürünleri ve alkol tüketiminin bu diyet süresince yasaklanması dır. Yemeklerle birlikte oda sıcaklığında su tüketmek gerekmektedir.

Muz diyetinin faydaları neler?

* Sabah kahvaltısında muz yemek metabolizmayı hızlandıracak.

* Sabah kahvaltı da kafeinli içeceklerden uzak durmak hem iştahın kesilmesine yardımcı olacak hem de kan şekerinin artmasına engel olacaktır.

* Akşam 8'den sonra yemeğe son vermek diyet sonrası da dönemde alışkanlık haline gelerek kilo almanızı engelleyecektir.

* Muz içerisinde barındırdığı yüksek oranda lif ile sindirimi kolaylaştırır.

* Muz barındırdığı protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile insan sağlığına da ciddi faydalar sağlamaktadır.

Muz diyeti listesi

Sabah kahvaltısı;

- Dilediğiniz kadar muz

- İki bardak ılık su

Öğle yemeği;

- Düşük kalorili 1 porsiyon yemek

Ara öğün;

- Fındık, ceviz, light bisküvi gibi düşük kalorili atıştırmalıklar

Akşam yemeği;

- Düşük kalorili 1 porsiyon yemek ( Mutlaka akşam 8'den önce yenilmelidir.)