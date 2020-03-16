Pesmet nasıl yapılır üstelik mayasız!

Pesmet nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarif olan bu lezzet size parmaklarınızı yedirecek türden. Göçmenlerin pesmet dediği, kahvaltılarında hem tatlı hem de tuzlu bir şekilde tükettikleri, bu mayasız hamur kızartmasına hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler:

1.5 su bardağıyoğurt

1 tatlı kaşığıkarbonat

1 çay kaşığıtuz

4 su bardağıun

Kızartmak için:

2 su bardağısıvı yağ

Şekillendirmek için:

1/2 su bardağısıvı yağ

Hazırlanışı:

Yoğurt, karbonat ve tuzu bir kapta karıştırın.Unu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun.Bir kaseye yarım su bardağı sıvı yağı alın ve ellerinizi bu yağa batırdıktan sonra hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.Elinizle yuvarlayıp ortalarına bir delik açın. Ardından tavada kızdırdığınız yağın içerisine bu hamurları koyun ve güzelce kızartın.Her iki tarafı da nar gibi kızarana dek kızartın ve fazla yağını çekmesi için havlu kağıt serdiğiniz bir kaba alın. Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.