Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Bodrum'da akşam yemeğinde buluştu!

Yıllar süren birlikteliğin ardından evlenen ve 2018'de boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa için biraraya geldi. Survivor çekimleri için uzun süredir Dominik'te olan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Acun Ilıcalı, kızını görmek için Subaşı ile buluştu.

Bodrum'da buluşup yemek yediler

İki ünlü isim, kızları için ayrı ayrı tatil yaptıkları Bodrum'da biraraya geldi. Sevgilisi Guido Senia ülkesine gittiği için ailesiyle daha çok vakit geçiren Subaşı, geçtiğimiz akşam arkadaşları ve Acun Ilıcalı ile Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi. Çiftin bu anları ise mekandaki diğer kişiler tarafından kaydedildi. Karşılıklı yemek yiyen Acun ılıcalı ve Şeyma Subaşı'nın görüntüsü kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Onun hakkını yemem

Televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında Şeyma Subaşı'nın çok iyi bir anne olduğunu belirterek "Onun hakkını hiç yemem" demişti.