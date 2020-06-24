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10 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi!

Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a gitti. Bikinili görüntülenen Şallı'nın verdiği kilolar dikkat çekti.

10 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi!
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Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğulları Pars, 16 Nisan'da lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan ve mezarlığa gitmek dışında evden pek çıkmayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da satın aldıkları villaya gitti.

7 kilo verdi

Milliyet'in haberine göre: Cennet Koyu'ndaki villalardan birini satın alan ünlü çift, önceki gün havuz başında görüntülendi. Kalabalık nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, villaya ait havuza girdi. Havuzdan çıkıp şezlonga uzanan 43 yaşındaki eski modelin sürekli telefonla uğraştığı görüldü. Zor günler geçiren Ebru Şallı, 7 kilo vererek 45 kiloya kadar düştü. Bikinili görüntülenen Şallı'nın son hali ise sevenlerini endişelendirdi.

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