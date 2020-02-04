Yağ yakan yiyecekler neler hindistan cevizi yağı bunlardan biri!

Zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak için egzersiz ve sağlıklı beslenme şart. Bazı besinler var ki zayıflama sürecine yağ yakımını hızlandırarak katkı sunuyor. Böylelikle hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün hale gelir. Siz dinlenirken dahi metabolizmanızı hızlandıran yiyecekleri sıraladık. İşte yağ yaktıran 10 harika besin!

Mercimek

Mercimek, demir içeriği bakımından oldukça zengin bir besindir. Eğer vücudunuz için elzem demir gibi bir besin ögesi eksikliğine sahipseniz, metabolizmanız olması gerektiği gibi çalışmaz ve kilo alımı kolaylaşır. Mercimek bu sorunu ortadan kaldırmaya yarar.

Yeşil Çay

American Journal of Clinical Nutrition yayımladığı rapor gün içinde iki fincan yeşil çay içmenin bir tip fitokimyasal olan kateşin içeriği sayesinde metabolizmayı etkilediğini, yağ oksidayonu ve termogenezisi artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bunun özellikle kafeine duyarlı kişiler için ideal bir seçenek olmadığını da ekledikleri raporda böyle bir sorunu olanlar için, yeşil çayda bulunan kateşin türü olan, EGCG’yi konsantre dozda içeren bir supleman almayı deneyebilecekleri şeklinde bir öneride bulunmuşlardır.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, yağ yakıcı bir etkiye sahip. Bu etkisini de tamamen, vücutta yağ olarak depolanmak yerine enerji olarak kullanılan orta zincirli trigliserid içeriyor olmasına borçlu.

Yağsız Et

Protein termojenik bir etkiye sahiptir, bu da yediğiniz diğer besinlerle karşılaştırıldığında daha çok kalori yakmak anlamına gelmektedir. Eğer sizde daha az kalori alıp daha çok kalori yakmak istiyorsanız tercihinizi tavuk göğsü gibi beyaz etlerden yana kullanabilirsiniz.

Muz

Muz ve kurubaklagil gibi besinlerde bulunan dirençli nişastanın vücuttaki yağ oranı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Nişasta bağırsaklarda bulunan iyi bakteriler tarafından yağ asidine dönüştürülür ve yemek sonrası yağları metabolize edip birikmesini önleyerek uzun vadede obezitenin azalmasına yardımcı olur.

Tam Tahıllı Gıdalar

Yıkılmak için verdiğinin iki katı kaloriye neden olan tam tahıl mı yoksa sizin için laboratuvarda yıkımı çoktan gerçekleşmiş işlenmiş ürünler mi? Doğru seçeneği tercih ettiğinizi varsayarsak, bu durumda mutfağınızda kahverengi pirinç gibi tam tahıl ürünlerini kullanmak akıllıca bir seçim olacaktır.

Acı Biber

Jalapenos ve chilis gibi acı biberler yağ yakıcı etkiye sahip olabileceği düşünülen kapsaisin içerir. Araştırmalar kapsaisinin erkeklerde ve kadınlarda yağları okside ederek karın çevresini incelttiğini göstermiştir. Kapsaisinin dinlenme metabolik hızını artırdığı, böylece vücudunuzun dinlenme anında yağ ve kalori yakımını artırdığı da tespit edilmiştir.

Badem

Badem ve diğer yağlı tohumlar içerdikleri protein sayesinde, metabolizma hızını artırma etkisi olan kasların yapımına yardım eder.

Brokoli

Brokoli, fitokimyasal bir besin ögesi olan sülforafan içeriği sayesinde aynı zamanda yağ hücrelerinin yakımına da yardımcı oluyor.

Avokado

Avakado yüksek yağ içeriğine sahip bir besindir, iyi haber ise bu yağların yapısının tekli doymamış olmasıdır. Yeni araştırmalar doymamış yağ tüketen kişilerde karaciğer ve karında daha az yağ depolandığını göstermiştir.