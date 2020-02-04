Uzak mesafe ilişkisi nedir birbirinizi daha iyi tanıma fırsatı sağlar!

Sevdiğimiz insandan uzak ve ayrı olmak pek çoğumuzun tercih etmediği bir durum olsa da bazen buna mecbur kalabiliyoruz. Her ne kadar üzücü ve yıpratıcı bir durum gibi gözükse de uzak mesafe ilişkilerinin de hayatımızda sağladığı artılar bulunuyor. İşte uzak mesafe ilişkilerinin olumlu yönleri...

Daha fazla boş vakte sahip olursunuz

Bir ilişkide olmak, aynı zamanda belirli sorumlulukları üstlenmek demek. Eğer son buluşmanızı iptal ettiyseniz, ne kadar meşgul olursanız olun bir sonraki buluşmayı iptal etmek kabalık olur. Bazı insanlar ilişkiyi her gün takılmak için hayatında biri olması anlamına gelen bir şey olarak anlamlandırır. Bu yüzden eğer hayatınızda böyle düşünen bir partneriniz varsa arkadaşlarınız, kariyer gelişiminiz, hobileriniz ve kişisel gelişiminiz için ayıracağınız bir vaktiniz kalmaz.

Oysa uzun mesafeli ilişkilerde yaşam tarzınız önemli ölçüde değişmez. Yine eğlenceli zamanınız, hobi zamanınız, arkadaş zamanınız olacak ve kimse ihmal edemeyecek. Uzun mesafe ilişkisi yaşıyorsanız yapmanız gereken şeyleri sevgiliniz uzaktayken yapabilir ve o yanınıza geldiğinde her şeyden uzak harika birkaç gün geçirebilirsiniz.

Birbirinizi daha iyi tanıyın

Uzak mesafe ilişkisinin parçalanmasını engelleyen şey konuşmaktır. Sarılamaz, kucaklaşamaz ve dışarı çıkamazsınız, böylece yapabileceğiniz tek şeyi yapın, konuşun! Bazı çiftler görüntülü konuşmayı tercih ediyor bazıları aramayı bazıları ise sadece mesajlaşmayı fakat temel prensip aynı.

Ne kadar çok konuşursanız, birbirinizi o kadar çok tanır ve havadan sudan konularda iki saat harcayamayacağınız için hedeflerinizi, fikirlerinizi, ilkelerinizi, görüşlerinizi, geçmişteki ilişki deneyimlerinizi vb. paylaşmaya başlarsınız.

Güven duygusunu geliştirebilirsiniz

Uzak mesafeli bir ilişkinin en güzel yanı, güven sorunlarınız üzerinde yoğunlaşabilmektir. Farklı şehirlerde ve hatta ülkelerde yaşamak, ikinize de diğer kişinin öğreneceği korkusu olmadan hile yapma ve yalan söyleme fırsatı veriyor. Ancak, bu konuda strese girmeye devam ederseniz, kıskanç konuşmalar yaparsanız ya da sadece gerçekten uyuduğundan emin olmak için ararsanız, er ya da geç kötü davranışlarınızdan sıkılır.

Evet, hile yapabilir, ama siz de yapabilirsiniz. Bu yüzden ona ve iyi seçimler yapma yeteneğinize inanmanız gerekir. Elbette sevgilinizin de aynısını yapması gerekiyor. İkiniz de birbirinize güvenmeyi öğrenmelisiniz ve eğer aşkınız iddia ettiğiniz kadar büyükse tüm negatif şeyleri arkanızda bırakıp ‘’Bu adam/kadın beni hayal kırıklığına uğratmayacak!’’ demelisiniz. Her gün birbirinizi görmek mümkün olmayabilir ama ortada normal çiftlerin sahip olduklarını iddia ettikleri ama hiçbir zaman test edemedikleri kadar büyük ve güçlü bir şey var. Güvenmelisiniz!

Seks her zaman harikadır

Onu her istediğiniz zaman elde edemeyeceğiniz gerçeği, onu daha da fazla istemenizi sağlamak için yeterlidir. Artı, şehvet içinizde yığılmaya devam eder ve sonunda birbirinizi gördüğünüzde… Onu memnun etmek isteyeceksiniz ve o da sizi memnun etmek isteyecek, çünkü ikiniz de günlerin hızlı bir şekilde geçeceğini biliyorsunuz.

Birbirinize karşı rahat olursunuz

Uzun mesafeli bir ilişki içinde olan iki kişi nihayet birkaç gün boyunca yeniden bir araya geldiğinde, pratik olarak ya da kelimenin tam anlamıyla birlikte yaşarlar. Bu, sizi pijama, ev kıyafetleri ve makyajsız göreceği anlamına gelir. Kadınlar genellikle günün her saniyesinde iyi görünmeye çalışırlar, ancak bu oldukça kısa sürer.

Sonunda rahatlayacak ve sizi gerçekte kim olduğunuz için görmesine izin vereceksiniz ve tahmin edin ne olacak? Size makyaj ya da topuklu ayakkabı olmadan daha güzel olduğunuzu söyleyecek! Bu anlar sizi birbirine daha yakınlaştıracak, rahat hissetmenizi sağlayacak.