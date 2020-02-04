Kolay browni nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Browni yapmak gözümüze biraz zahmetli geldiği için yapmaya çekindiğimiz tatlılardan olabiliyor. Bu durumu ortadan kaldıracak bir kolay browni tarifi hazırladık. Çikolatası, tam kıvamında hamuruyla sizleri mest edecek bir tatlıya hazır olun. İşte enfes kolay browni tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker(200 gram kadar)

200 gram bitter çikolata

200 gram tereyağı

1/2 su bardağı un(65 gram kadar)

1/2 su bardağı kakao(50 gram kadar)

1/3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı vanilin

Püf Noktası:

Çikolatayı, tereyağının içerisinde güzelce eritin. Şeker ve yumurta çırpıldıktan sonra çikolatalı karışımı bu karışıma azar azar ekleyip, karıştırmayı unutmayın! Ayrıca içerisine en fazla bir avuç olmak şartıyla vişne, frambuaz gibi dondurulmuş meyveler veya ceviz, fındık, badem gibi yemişler ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

Tereyağını küçük bir tencerede eritin. İçerisine parçalanmış veya doğranmış bitter çikolataları ilave edin. Arada karıştırarak erimesini sağlayın. Derin bir kaba, yumurta ve şekeri ekleyin. Dilerseniz mikserle, dilerseniz çırpma teli ile 2-3 dakika kadar çırpın. Üzerine azar azar ılımış, tereyağlı-çikolatalı karışımdan ekleyin ve karıştırın. Kuru malzemeleri eleyerek, karışıma ilave edin. Bir spatula yardımı ile birbirine yedirin. Yağlanmış kalıbınıza karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik 30 dakika kadar pişirin. Üzeri biraz çatlayınca fırından alın. Afiyetler olsun...