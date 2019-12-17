Parmak uyuşması neden olur karpal tünel sendromu nedeni olabilir!

Günlük hayatta herkesin başına gelebilen el ve parmak uyuşması, yoğun çalışma temposu nedeniyle ya da farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durum. Basit bir sorun olarak görülüp geçiştirilmemesi gereken parmak uyuşması, karpal tünel sendromu, kubital sendrom, periferik nöropati gibi rahatsızlıkların habercisi olabilir. İşte el ve parmak uyuşmasının arkasındaki nedenler!

EL VE PARMAKLARDAKİ UYUŞMANIN NEDENLERİ

Karpal tünel sendromu

El bilek seviyesinde bulunan 'karpal tünel' adı verilen kanaldan median sinirin herhangi bir nedenle sıkışmasına bağlı olarak meydana gelir. Tekrarlayan hareketler, bilgisayar kullanımı, ağır kaldırma, diyabet, hipertroidi, gebelik, hormonal nedenler ile oluşabilir.

Kubital tünel sendromu

Dirsek kemiğinde ulnar sinirin yukarıda saydığımız nedenlerle sıkışmasıyla el serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşmaktadır.

Periferik nöropati

Kontrol edilemeyen diyabet, ayakta çalışma, B12 eksikliği, MS hastalığı, kronik alkolizm sonucunda sinirlerde iltihaplanma ve hasar oluşur. Etkilenen alandaki sinirlerde uyuşma ve his kaybına neden olur.

Tarsal tünel sendromu

Arka tibial sinirin ayak bilek iç kısımda sıkışmasıyla oluşur ve el bileğindeki karpal tünel sendromunun ayak bileğindeki tipidir.

Boyun ve bel kireçlenmeleri

Kemiklerde hasara yol açan, ilerleyen yaş, duruş bozuklukları, diyabet, kemik erimesi durumlar sebebiyle boyun omurlarında aşırı aşınmalar meydana gelir. Bu aşınmalar oluşan kireçlenmeler kanaldan geçen sinirleri sıkıştırır. Bu da kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma ve his kaybına yol açabilir.

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Kalsiyum, magnezyum, çinko, B12 vitamin eksiklikleri, kasların kasılıp gevşeme aktivitelerini etkileyerek parmaklarda uyuşmaya yol açabilir.

Diyabetik nöropati

İyi takip edilemeyen diyabet sinirlerde harabiyete yol açar. Bu da el ve ayaklarda eldiven çorap tarzı dediğimiz uyuşmalara yol açar.

Dolaşım bozuklukları

Parmağa kan akışını engelleyen herhangi bir durum parmakta uyuşma ve tutukluğa yol açabilir.

Diğer nedenler

Uzun süre sigara kullanımı, alkolizm, hipotroidi, omurilik yaralanmaları, metal zehirlenmeleri, SLE, omurilik tümörleri vb.

PARMAK UYUŞMASININ TEDAVİSİ

Medikal tedavi gerekebilir. Vitamin takviyeleri, kas sinir iletimini düzenleyen (pregabalin, gabapentin gibi) ilaçlar kullanılabilir. Sıcak- soğuk kompres enflamasyona bağlı gelişen uyuşmaların azaltılmasına yardımcı olur. Etkilenen alana giden kan akışını artırarak, enflamasyonu azaltır.

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin

Beslenme alışkanlığında yapılan değişiklikler önemlidir. Kolesterolden fakir, liften zengin diyet, yüksek antioksidan gıdalar tedaviye yardımcıdır. Sigara bırakılmalıdır. Bazı egzersizler ve masaj, etkilenen organa giden kan akımını artırarak herhangi bir hastalığın ilerlemesini engeller. Fizik tedavi uygulamaları (sıcak- soğuk paketler, girdap banyosu, lazer, elektrik stimülasyon germe ve gevşeme egzersizleri, kas güçlendirme egzersizleri önerilmektedir. El bilek, dirsek ve ayak bilek sinir sıkışmalarında istirahat splintleri önerilir. Basit egzersizlerle de tedavi desteklenebilir.