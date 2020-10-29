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Kaan Yıldırım, Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevapsız kaldı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile evleneceği iddiaları için "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek cevapsız bıraktı.

Kaan Yıldırım, Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevapsız kaldı
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Uzun süredir Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Hadise ile evleneceği konuşulan oyuncu iddialar için "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek cevapsız bıraktı.

Evlilik kararı aldıkları konuşuluyor 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım, yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İlişkilerini ilan eden çiftin evlilik kararı aldığı hatta ev bile baktığı söylendi.

"ÇOK UTANIYORUM"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Beykoz'da dizi çekimleri sonrası özel şoförlü aracıyla görüntülenen oyuncu, yaz aylarında evleneceği yönündeki haberler için "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi. Yıldırım sorular karşısında ne yapacağını bilemedi.

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