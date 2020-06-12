Genital estetikte doğru bilinen yanlışlar neler uzmanlar açıklıyor!

Genital estetik özellikle Amerika'da pek çok kadının başvurduğu bir yöntemdir. Ülkemizde de son dönemlerde gelişmeye başlayan Genital estetiğe talep gittikçe artış göstermektedir. Ancak hala doğru bilinen yanlışlar da yok değildir. Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzerb u doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgiler verdi.

Yanlış: Genital estetik sonrası kalıcı iz oluşur!

Doğru: Genital bölge damarlanması iyi olan bir bölgedir. Ameliyat tekniği ve kullanılan malzemeye de bağlı olarak kalıcı iz görmemekteyiz.

Yanlış: Genital estetik sonrası iyileşme çok zaman alır

Doğru: Genital estetik ameliyatlar arasında en çok yaptığımız iç dudak ameliyatında yara iyileşmesi 3-4 haftadır. Vajen daraltma ameliyatlarında iyileşme 2 ay. Laserle yapılan vajen sıkılaştırma ve genital renk açmada iyileşme 3-5 gündür.

Yanlış: Genital estetik ağrılı ve acılı bir uygulamadır

Doğru: Genital estetik işlemlerde laser uygulamaları tamamen ağrısızdır. Vajen daraltma cerrahi olarak yapılırsa hastalarda kişiden kişiye değişmekle birlikte 1 hafta bir miktar ağrı olabilmektedir. İç dudak ameliyatlarında ameliyattan sonra 2 saat hasta dinlendirilip evine , hatta memleketine gönderilebilmektedir. Hafif yanma şeklinde acı haricinde hiçbir sorun olmaz. Bu yüzden de kadınların çoğu ertesi gün iş hayatına geri dönebilmektedir.

Yanlış: Bu operasyonların hiçbir faydası yoktur.

Doğru: Genital estetik işlemler kadının hem psikolojik hem de fiziksel bir gereksinimidir. Kadının özgüvenini artıran ,cinsel hayatını ve sosyal hayatını olumlu etkileyen uygulamalardır genital estetik işlemler.

Yanlış: Genital estetik sonrası doğum yapılamaz

Doğru: İç dudak ameliyatından sonra ,vajinal ve dış genital laser işlemlerinden sonra normal vajinal doğum yapılabilir. Vajen daraltma cerrahi olarak yapılırsa normal vajinal doğum yapamaz ancak sezaryen ile doğum yapılabilir.

Yanlış: Genital estetik her kadına uygulanmaz

Doğru: Genital estetik işlemler 18 yaşından sonraki her yaşta yapılabilen işlemlerdir.

Yanlış: Genital estetik basittir herkes yapabilir.

Doğru: Genital estetik işlemler , özellikle estetik konusunda eğitim almış ve tecrübeli hekimler tarafından yapıldığı takdirde başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Yanlış: Genç kızlara uygulanmaz !

Doğru: Özellikle iç dudak ameliyatlarını daha çok bakire genç kızlara daha çok yapmaktayız. İç dudak ameliyatlarında kızlık zarına zarar gelmez. Özellikle hiç doğum yapmamış kadınlarda vajen daraltma işlemlerinde laser uygulamalarını tercih etmekteyiz.