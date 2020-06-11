Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tatil pozuna beğeni yağdı!

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla ünlü isimler bir bir tatil beldelerine akın ediyor. Pandemi süreci boyunca kendini eve kapatan Yasmin Erbil de tatil sezonunu açanlardandı. Dans videolarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin'in bikinili paylaşımı büyük ilgi gördü.

Bikinili pozuyla yine olay oldu

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, şezlongta uzanırken verdiği bikinili pozunu, Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in bu pozuna takipçilerinden 10 binin üzerinde beğeni geldi.

"Bana duyar kasmayın"

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, kendisini eleştiren takipçilerine de önceki gün yanıt vermişti. Erbil, "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" diye konuşmuştu.