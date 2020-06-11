Uykuda terleme neden olur kanser belirtilerinden biri!

Uyku hiperhidrozu olarak da adlandırılan uykuda terleme, kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen bir rahatsızlık. Genelde ciddi bir sorun olarak görülmeyen uykuda terleme, kanser gibi ölümcül hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Altta yatan nedenin kesin olarak öğrenilmesi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Peki gece uykuda terleme neden yaşanır? İşte gece uykuda terlemenin sebepleri ve tedavisi!

Uykuda terleme nedenleri

Enfeksiyon

Tüberküloz genellikle gece terlemesiyle ilişkili enfeksiyondur. Daha yaygın nedenler HIV, grip ve diğer ateşli hastalıkları içerir.

Hormon (endokrin) dengesizlikleri

Bunlar menopoz, diyabet, tiroid hastalığı, ergenlik ve gebelikte ortaya çıkabilir.

Kanser

Gece terlemeleri, özellikle lenfoma olmak üzere bazı kanserlerin erken bir belirtisi olabilir. Ancak kanserde gece terlemeleri genellikle tek belirti değildir. Diğer ilişkili semptomlar sıklıkla ateş ve açıklanamayan kilo kaybını içerir.

Obstrüktif uyku apnesi

Boğazın duvarları daralır ve nefes almayı kısıtlar. Gece terlemeleri, tedavi edilmemiş uyku apnesi olan kişilerde genel popülasyondan üç kat daha sık görülür.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)

Primer semptom mide ekşimesidir, ancak gece terlemelerinde yaygın bir özelliktir.

Uykuda terlemenin tedavisi

Açıklanamayan gece terlemeleri olan kişilerin mutlaka tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Gece terlemeleri için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Özet olarak, gece terlemeleri genellikle zarasızdır ve sıkıntılı bir durum değildir; ancak, bazen altta yatan daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Gece terleme nedeninize bağlı olarak, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedavi seçenekleri vardır.