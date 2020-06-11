search menu
search
close

Uykuda terleme neden olur kanser belirtilerinden biri!

Gece uykuda terleme, birçok nedene bağlı gelişebildiği gibi kanser belirtilerinden de biri. Uykuda terleme neden olur? Detaylar haberimizde...

Uykuda terleme neden olur kanser belirtilerinden biri!
-A A+

Uyku hiperhidrozu olarak da adlandırılan uykuda terleme, kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen bir rahatsızlık. Genelde ciddi bir sorun olarak görülmeyen uykuda terleme, kanser gibi ölümcül hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Altta yatan nedenin kesin olarak öğrenilmesi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Peki gece uykuda terleme neden yaşanır? İşte gece uykuda terlemenin sebepleri ve tedavisi!

Uykuda terleme nedenleri

Enfeksiyon

Tüberküloz genellikle gece terlemesiyle ilişkili enfeksiyondur. Daha yaygın nedenler HIV, grip ve diğer ateşli hastalıkları içerir.

Hormon (endokrin) dengesizlikleri

Bunlar menopoz, diyabet, tiroid hastalığı, ergenlik ve gebelikte ortaya çıkabilir.

Kanser

Gece terlemeleri, özellikle lenfoma olmak üzere bazı kanserlerin erken bir belirtisi olabilir. Ancak kanserde gece terlemeleri genellikle tek belirti değildir. Diğer ilişkili semptomlar sıklıkla ateş ve açıklanamayan kilo kaybını içerir.

Obstrüktif uyku apnesi

Boğazın duvarları daralır ve nefes almayı kısıtlar. Gece terlemeleri, tedavi edilmemiş uyku apnesi olan kişilerde genel popülasyondan üç kat daha sık görülür.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)

Primer semptom mide ekşimesidir, ancak gece terlemelerinde yaygın bir özelliktir.

Uykuda terlemenin tedavisi

Açıklanamayan gece terlemeleri olan kişilerin mutlaka tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Gece terlemeleri için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Özet olarak, gece terlemeleri genellikle zarasızdır ve sıkıntılı bir durum değildir; ancak, bazen altta yatan daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Gece terleme nedeninize bağlı olarak, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedavi seçenekleri vardır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dansıyla olay olmuştu! Yasmin'den şimdi de bikinili olay poz! Dansıyla olay olmuştu! Yasmin'den şimdi de bikinili olay poz!
Ünlüler
Yakın dostunun ölüm haberi verilecek mi? Yakın dostunun ölüm haberi verilecek mi?
Magazin
En Güncel Galeriler
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Önceki Haberler
Ekmek banmalık: Sebzeli barbunya yemeği
Ekmek banmalık: Sebzeli barbunya yemeği
Tadıyla mest eder: Porsiyonluk Alman pastası
Tadıyla mest eder: Porsiyonluk Alman pastası
Olumsuz insanlarla baş etmenin 7 yolu!
Olumsuz insanlarla baş etmenin 7 yolu!
İrem Derici, cinsel hayatını tek cümlelik şarkı sözüyle anlattı!
İrem Derici, cinsel hayatını tek cümlelik şarkı sözüyle anlattı!
Badem göz makyajının püf noktaları!
Badem göz makyajının püf noktaları!
Çabucak kilo vermenin sırrı burada!
Çabucak kilo vermenin sırrı burada!
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi! Herkes aynı detaya takıldı!
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi! Herkes aynı detaya takıldı!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Yorumlar