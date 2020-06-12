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Lara kimdir Alanya'da kendisine ve yeğenine otomobil çarptı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı.

Lara kimdir Alanya'da kendisine ve yeğenine otomobil çarptı
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Antalya' nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazada Lara ve yeğeni hafif yaralandı. Ünlü şarkıcı ve yeğeninin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kırmızı ışıkta geçen araç ünlü şarkıcıya çarptı 

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı.

Lara kimdir Alanya'da kendisine ve yeğenine otomobil çarptı

Araç restorana girerek durabildi 

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y. H. A. çarptıktan sonra restorana girerek durabildi. Burada tedaviye alınan Lara Keskin ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lara Keskin kimdir?  

19.03.1979 Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Ortaokul döneminde iki sene İngilizce eğitimi aldı. Daha sonra lise öğrenimini bitirdikten sonra uçak hostesliğini başarıyla tamamladı. Ama hiç hosteslik mesleğini yapmadı. Çünkü 'Benim bütün hayatım müzik' diyen Lara müziği seçti...Albümü çıkmadan önce de Alanya’da sahne alan ağabeyi İzzet Keskin’e vokalistlik yaptı. 'IŞIK' adlı ilk albümüyle müzik piyasasına bomba gibi düştü. Ozan Video’dan 2002 yılında albümü çıktı. Ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülünü 'ALLAH VERSİN' adlı çıkış şarkısıyla aldı... Şimdi iki yıllık bir çalışma sonucunda Ozan Video’dan 2. albümü 'ADAM GİBİ ADAM' ile müzik marketlerdeki yerini aldı.

Kaynak: IHA 

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