Sebzeli barbunya yemeği nasıl yapılır leziz mi leziz!

Bakliyatlar, formda kalmak isteyenler için uzun süre tok tutan özelliği sayesinde lezzetli ve ekonomik tariflerin ana unsuru oluyor. İçinde biber, soğan, havuç, kereviz sapı, yeşil soğan, sarımsak, domates gibi sebzelerin girdiği barbunya yemeği yeni favoriniz olacak. Üzerine de zeytinyağı eklediğinizde tadına doyum olmaz bir lezzet çıkıyor. Sıcacık ekmekle keyifle tüketeceğiniz barbunya yemeği hazır! İşte sebzeli barbunya yemeği tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı barbunya

1 adet kırmızı soğan

1 adet havuç

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 paket domates püresi

1 yemek kaşığı biber salçası

3 diş sarımsak

3-4 dal taze soğan

2 adet kereviz sapı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayın. Domates, havuç ve biberi de minik küpler halinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyin. Bir tencerenin içerisine zeytinyağının yarısını aktarın ve soğanları da ilave ederek soteleyin. Ardından havuç ve biberleri de ekleyerek sotelemeye devam edin. Ayıklanmış ve yıkanmış barbunyaları, salça, domates ve domates püresini de ekleyerek güzelce karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı kadar su ilave edin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Barbunyalar yumuşamaya başladığında içine kereviz saplarını minik minik doğranmış şekilde ekleyin. Tuz ve baharatlarını da ekleyerek karıştırın. Ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirdikten sonra içerisine taze soğanları ekleyerek karıştırın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra üzerine zeytinyağının geriye kalanını ilave edin ve servis edin. Afiyet olsun...