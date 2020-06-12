İrem Derici şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı perişanım!

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri durdurulduğu için evde olan İrem Derici, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiremye devam ediyor. Son olarak Twitter'da "Cinsel hayatını şarkı sözü ile anlatın" paylaşımına yorum yapan Derici, yine gündem oldu. Derici, tek cümlelik şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı.

''Ne tadım kaldı ne iştahım''

Başarılı isim, bir içerik paylaşım sitesinin Twitter'dan yaptığı "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın" paylaşıma sessiz kalamadı. Derici, cinsel hayatıyla ilgili "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" dedi.

''10 milyonum olsa müziği bırakırım'' demişti

Geçtiğimiz haftalarda Instagram'daki bir canlı yayına katılan İrem Derici, "10 milyonum olsa müziği bırakırım" diyerek Iban numarasını paylaştı. Kısa sürede hesabına para yağan şarkıcı, şaka yaptığını söyleyerek gelen tüm paraları hesaplara iade etti.