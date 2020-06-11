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Porsiyonluk Alman pastası nasıl yapılır muhteşem bir tat!

İçi krema dolgulu, muzlu Alman pastasına kim hayır diyebilir ki? Tadıyla mest eden mini Alman pastası tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Porsiyonluk Alman pastası nasıl yapılır muhteşem bir tat!
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Görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli mi lezzetli bir tarif Alman pastası. Tatlılarıyla meşhur Almanya'nın bu benzersiz tadını yemeye doyamayacaksınız. Yumuşacık, tam kıvamında hamuru, enfes kremasıyla sevdikleriniz de Alman pastasına bayılacak. Peki porsiyonluk Alman pastası nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte mükemmel bir porsiyonluk Alman pastası tarifi...

Hamuru için:

1/2 su bardağı ılık su
1/2 su bardağı ılık süt
3 su bardağı un
50 gram tereyağı
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı mahlep
1/2 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta

Kreması için:

2 su bardağı süt
2 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 paket krem şanti
1/2 su bardağı su

Arası için:

2 adet muz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

Hamuru için: Mayayı ılık süt ve şekerle birlikte karıştırın. Ardından su, tereyağı , mahlep, tuz, toz şeker ve yumurtayı da ekleyin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışır kıvamda bir hamur elde edin. Bir saat kadar mayalandırın. Mayalandıktan sonra biraz yoğurup portakal büyüklüğünde bezeler elde edin ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin, kenarlarına hafif bastırın. Yarım saat kadar da bu şekilde mayalandırın ve 170 derece fırında 20 dakika pişirin.

Kreması için: Süt, yumurta sarısı, toz şeker, nişasta ve vanilin bir sos tenceresinin içerisinde, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan almadan önce vanilini ekleyin ve ocağın altını kapatıp kremayı soğumaya bırakın.

Birleştirme aşaması: Krema soğuduktan sonra krem şantiyi ve suyu ekleyip mikser yardımıyla çırpın. Pişen alman pastalarını ortadan ikiye bölün ve arasına kremadan yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıkın. Muz dilimlerini de ekledikten sonra üzerini kapatın ve pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

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