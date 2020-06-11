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Olumsuz insanlarla nasıl baş edebiliriz fazla vakit ayırmayın!

Etrafımızda olaylara her zaman negatif yönüyle bakan insanlar mental ve fiziksel olarak yıpranmamıza neden olur. Olumsuz insanlarla baş etme yolları haberimizde

Olumsuz insanlarla nasıl baş edebiliriz fazla vakit ayırmayın!
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İster bir yakınınız ister arkadaşınız olsun çevrenizde her konuya olumsuz yaklaşan bir insanın olması, hayatı çekilmez hale getirebilir. Depresif bir insanın hayatınızdaki varlığı sizin de onun gibi olumsuz düşüncelere sürüklenmenize sebep olabilir. Hepimizin etrafında yer alan bu insanlarla baş etmek için ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte olumsuz insanlarla baş etme yolları...

Konuşmaktan çekinmeyin

Eğer sürekli olarak dinliyorsanız ve asla susmuyor ve modunu değiştirmiyorsa fikrinizi söyleyin karşınızdaki kişinin söylediklerinde neyi doğru buluyorsunuz ya da ne yapmasını öneriyorsanız bunu dile getirmektedn çekinmeyin. Bu şekilde karşınızdaki kişiye hem çözüm sunmuş olacak hemde sürekli olarak dinleyip sıkılmaktan kurtulmuş olacaksınız.

Fazla vakit ayırmayın

Sürekli olarak sizi yoran ve neşenizi kaçıran modunuzu aşağıya çeken arkadaşlarınızla vakit geçirmeyin. Arkadaşlığınızı bozun demiyoruz ama aranıza bir mesafe koymanın vakti geldide geçiyor bile! 

İkili ilişkilerinize yön verin

Çok yakın arkadaşınızın zor zamanında tabi ki yanında olacaksınız. Ancak Bu süreç sürekli olarak devam ediyorsa ve bir noktada sizi yormaya başlıyorsa bu gidişata bir yön vermelisiniz. 

Tansiyonu yükseltmeyin

İkili ilişkilerinizde sürekli olarak ortak paydada buluşamıyorsanız ve fikirleriniz zıt yönlü ise karşınızdaki kişi ile tartışmaya girip tansiyonu yükseltmek yerine derin bir nefes alın ve sakin bir şekilde konuşun aksi taktirde her türlü ortak noktada zaten buluşamayacaksınız. Bir başkasının neşenizi kaçırmasına asla izin vermeyin

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