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Plasma Enerjisi göz çevresindeki hangi sorunlarda kullanılır çok iyi sonuçlar veriyor!

Plasma Enerjisi, cildin gerçekte kesilmesine gerek duymadan çeşitli kusurları tedavi edebilen geniş terapötik kullanım alanına sahiptir. İşte merak edilenler!

Plasma Enerjisi göz çevresindeki hangi sorunlarda kullanılır çok iyi sonuçlar veriyor!
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Plasma enerjisi nedir? Plasma Enerjisi, cildin gerçekte kesilmesine gerek duymadan çeşitli kusurları tedavi edebilen geniş terapötik kullanım alanına sahip olan bu yönteme dair merak edilenleri Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer'den öğrendik. 

Plasma Enerjisi, yumuşak cerrahi sistemi olarak adlandırılır. Uygulama cerrahi kozmetik prosedürlere alternatif sunuyor. İyileşme süresini ve ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonları azaltıyor.  Sistem çok hassas ve çevredeki bölgelere ısı dağıtmıyor; yani radyofrekans temalı işlemler veya lazerler gibi diğer cihazlar için gerçekten uygun olmayan alanlarda (göz kapakları gibi) çalışmak mümkün oluyor.  Plasma Enerjisi'nin akne, sarkık veya düşük göz kapağı ve ağız çevresinde kırışıklıkların tedavisinde pozitif sonuçlar verdiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Plasma Enerjisi yönteminin kozmetik cerrahiye kıyasla pek çok avantajı vardır ve bu da giderek yaygınlaşan tedavi yöntemidir.

Cildin kesilmesi gerekmez; bu, hiçbir dikiş gerekmediği anlamına gelir.Hiçbir enjektabl anestetik gerekmediğinden ameliyattan daha hızlıdır.Topikal Krem ve Lokal Anestezi ile yapılır.Plasma Enerji makinesi tamamen eğitimli, profesyonel ve alanında deneyimli almış bir uzman tarafından kullanıldığında çok oldukça güvenilir.Ayrıca mutlaka orjinal patentli Plasma cihazları kullanılmalıdır ve eğitimli doktor kullanmalıdır.

Plasma Enerjisi göz çevresindeki hangi sorunlarda kullanılır?

Plasma Enerjisi, cildin gerçekte kesilmesine gerek duymadan çeşitli kusurları tedavi edebilen geniş bir terapötik kullanım alanına sahiptir. Üst göz kapağı ve alt göz kapağı fazlalıkları,deri gevşeklikleri,deri kırışıklıklarında çok iyi sonuçlar veriyor.

Plasma Enerjisi tedavisi ne kadar sürer?

Tüm cerrahi ve kozmetik prosedürler gibi, Plasma Enerjisi tedavisinin etkileri tamamen kalıcı değildir, çünkü yaşlanmayı tamamen durduran bir yöntem mevcut değildir. Ancak, olumlu sonuçlar uzun süre mevcudiyetini korur. Buna ek olarak, sigara içimi, alkol tüketimi gibi faktörler etki süresinin kısalmasına yol açabilir.

Plasma Enerjisi tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Plasma Enerjisi'nin invaziv olmayan doğası nedeniyle, güvenli bir tedavi olduğu gösterilmiştir. Hastaların çoğunluğunun tedaviden sonraki bir kaç gün içinde bir miktar küçük yan etkiler yaşayabilir.İşlem sonrası 5 gün ödem oluşabilir.7-8-9 gün küçük kabuklanma görünümüne sahip bazı kahverengi izler meydana gelebilir ancak bunlar düşecek ve altında yeni pembe cilt açığa çıkaracaktır. Şişkinlikler oluşabilir (özellikle göz kapağının tedavisinde), ancak en fazla 3-5 gün sonra kendiliğinden geçecektir.  Bu yan etkiler tamamen normal ve beklenen etkilerdir.

Plasma Enerjisi tedavisi kimlere uygulanamaz?

Kozmetik işlemlerin çoğunda olduğu gibi, Plasma Enerjisi hamile veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Yumuşak cerrahi prosedürü için daha koyu cilt türleri de uygundur.

 

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