search menu
search
close

Kahvaltılık bazlama tarifi hem pratik hem lezzetli!

Yaptığımız en pratik tariflerden biri olan kahvaltılık bazlama tarifi ile sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? Enfes tarifimize bir göz atmalısınız!

Kahvaltılık bazlama tarifi hem pratik hem lezzetli!
-A A+

Kahvaltılık bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda şahane bir lezzete yer vermeye ne dersiniz. Yaptığımız en pratik tariflerden biri olan bazlama tarifinden bahsediyoruz. Mis gibi demlenmiş çayın yanına ne de güzel gidiyor bir bilseniz! Yedikçe yiyesinizin geleceği bu şahane lezzeti siz de denemek isterseniz enfes tarifimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda bazlama tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ,1,5 paket kuru maya,1,5 yemek kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,4,5 - 5 su bardağı un

HAZIRLANIŞI: 

Fırınınızı 100 derecede 15 dakika ısıtın. Fırını kapatın kapağını da kapalı tutun.
Ilık su, ılık süt, toz şeker ve kuru mayayı bir kabın içerisine alıp güzelce karıştırın.
Ardından üzerine sıvı yağı ilave edin. Sonrasında unu azar azar ilave etmeye başlayın diğer yandan da karıştırın.Unun bir kısmını ilave ettikten sonra tuzu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamda hamur elde edene kadar un ilave edin ve yoğurun.Hamurun üzerini streç filmle ya da bezle örtün. Hamurunuzu önceden ısıtılmış ılık fırının içerisine koyun. 20 dakika kadar bekletin.Bu süre zarfında hamurunuz mayalanmış olacaktır. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve bezelere ayırın. Tabak büyüklüğünde hafif kalın kalacak şekilde açın.Önceden ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirip servis edin. Afiyetler olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pancar suyu içerek saç dökülmesini durdurun! Pancar suyu içerek saç dökülmesini durdurun!
Saç
Twitter'dan mesaj yağdı! Binlerce kişi Acun'a çağrı yaptı! Twitter'dan mesaj yağdı! Binlerce kişi Acun'a çağrı yaptı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşkı bakın nasıl başlamış!
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşkı bakın nasıl başlamış!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Önceki Haberler
Buse'nin deprem sonrası yaptığı paylaşım takipçilerini çileden çıkardı
Buse'nin deprem sonrası yaptığı paylaşım takipçilerini çileden çıkardı
İlişkinizi güçlendirmenin 10 yolu!
İlişkinizi güçlendirmenin 10 yolu!
Baştan çıkartan kokusuyla: Portakallı kek tarifi
Baştan çıkartan kokusuyla: Portakallı kek tarifi
Sağlıklı ve hafif: Enginar yemeği tarifi
Sağlıklı ve hafif: Enginar yemeği tarifi
Demet Akalın'dan depremzedelere yardım!
Demet Akalın'dan depremzedelere yardım!
Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın!
Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın!
Berna Laçin'den tepki çeken deprem yorumu!
Berna Laçin'den tepki çeken deprem yorumu!
İdo'dan sevgilisi Yasemin'e romantik mesaj!
İdo'dan sevgilisi Yasemin'e romantik mesaj!
Yorumlar