Kahvaltılık bazlama tarifi hem pratik hem lezzetli!

Kahvaltılık bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda şahane bir lezzete yer vermeye ne dersiniz. Yaptığımız en pratik tariflerden biri olan bazlama tarifinden bahsediyoruz. Mis gibi demlenmiş çayın yanına ne de güzel gidiyor bir bilseniz! Yedikçe yiyesinizin geleceği bu şahane lezzeti siz de denemek isterseniz enfes tarifimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda bazlama tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ,1,5 paket kuru maya,1,5 yemek kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,4,5 - 5 su bardağı un

HAZIRLANIŞI:

Fırınınızı 100 derecede 15 dakika ısıtın. Fırını kapatın kapağını da kapalı tutun.

Ilık su, ılık süt, toz şeker ve kuru mayayı bir kabın içerisine alıp güzelce karıştırın.

Ardından üzerine sıvı yağı ilave edin. Sonrasında unu azar azar ilave etmeye başlayın diğer yandan da karıştırın.Unun bir kısmını ilave ettikten sonra tuzu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamda hamur elde edene kadar un ilave edin ve yoğurun.Hamurun üzerini streç filmle ya da bezle örtün. Hamurunuzu önceden ısıtılmış ılık fırının içerisine koyun. 20 dakika kadar bekletin.Bu süre zarfında hamurunuz mayalanmış olacaktır. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve bezelere ayırın. Tabak büyüklüğünde hafif kalın kalacak şekilde açın.Önceden ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirip servis edin. Afiyetler olsun.