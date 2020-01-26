Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti adam fırsatçılıktan ölecek

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı.. Depremi öğrenir öğrenmez bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı. Güney esnafa isyan etti. Ünlü şarkıcı Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Depremzedeler için alışverişe çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı. Ünlü şarkıcı, 30 liralık battaniyeyi kendisine 120 liraya satmak isteyen fırsatçı esnafa sitem etti.

''Fırsatçılara tilt oluyorum''

Yusuf Güney, "120 lira fiyat çekti bize. Bu zor zamanda İstanbul'dan gelmişim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

''Adam fırsatçılıktan ölecek''

Şarkıcı, "Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar soğukta kalmış, herkes sokakta. Gelmişiz, burada iki hayır işlemeye çalışıyoruz. Adam fırsatçılıktan ölecek" açıklaması sonrası aldığı battaniyeleri depremzedelere ulaştırdı.

''Allah razı olsun''

Battaniyeyi 30 liraya satan mağazadan "Allah razı olsun" diyerek ayrılan Yusuf Güney, tüm Türkiye'yi sarsan deprem sonrası duyarlı davranışı ile takdir topladı. Şarkıcı daha sonra depremzedeler için mont ve bot aldı.