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İlişkiyi güçlendirmenin yolları neler birbirinize iltifat edin!

Sevgiliniz veya eşinizle aranızdaki bağı çok basit yollarla güçlendirebilirsiniz. İşte ilişkinizi güçlendirmenin 10 yolu!

İlişkiyi güçlendirmenin yolları neler birbirinize iltifat edin!
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Sevdiğiniz insanla aradaki saygıyı yok etmeden güçlü bir şekilde ilişkinizi sürdürmenin mümkün. İlişkileri güçlendiren davranışları elmaelma.com olarak derledik. İşte ilişkinizi güçlendirmenin 10 basit yolu!

Birbirinize iltifat edin

Her gün birbirinize iltifat edin. Çiftler bunu genelde sadece ilişkinin başında yapıyor. Sevdiğiniz kişiden güzel şeyler duymak ve ona güzel şeyler söylemek ilişkinize asla zarar vermez, unutmayın.

Başbaşa vakit geçirin

Ayda bir dış dünyadan uzaklaşın ve baş başa kalın. İster seyahate çıkın isterseniz tüm günü evde geçirin. Kendinize ait bir gününüz olsun. Bu günde de iş, arkadaş, aile ya da aklınıza ne geliyorsa unutun. Sadece ikiniz.

Öfkeli ve kırıcı olmayın

Duygularınızı nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. Hiçbir zaman öfke dolu ve kırıcı olmamaya dikkat edin. İpleri koparmamaya çalışın

Ona sürprizler yapın

Hiç beklemediği anda ona bir hediye alın ya da en sevdiği restorana rezervasyon yaptırın. Üstelik karşılığında hiçbir şey beklemeden. Küçük sürprizler ilişkileri her zaman dinamik tutar.

Düşüncelerinize saygı duyun

Aynı fikirde olmasanız bile düşüncelerine her zaman önem verin. Birbirinizi takdir edin.

Gergin olduğunuzda derin bir nefes alın, gülümseyin

Çok gergin bir anda, bir tartışmanın ortasında bile derin bir nefes alın ve gülümsemeye çalışın. Kendinizi sakinleştirmeye çalışın.

Kızgınlık anıyla hemen tepki vermeyin

Ona kızdığınızda hemen tepki vermek yerine kendinize birkaç dakika düşünme ve sakinleşme fırsatı verin. Bu, ağzınızdan çıkacak sert sözlerden vazgeçmenize yardım edecektir.

Özür dileyin

Yeri geldiğinde özür dilemekten asla çekinmeyin. Özür dilemek erdemdir.

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