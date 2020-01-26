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Buse Varol Elazığ depremi sonrası kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti

Alişan'ın karısı Buse Varol, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını pasylaşınca tepki yağdı.

Buse Varol Elazığ depremi sonrası kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti
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Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. 2018 yılında ünlü türkücü Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol ise büyük felaketten sonra sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada olay oldu. . Oyuncunun paylaşımı ise kısa sürede tepki çekti.

Kendi fotoğrafını paylaşınca takipçileri çileden çıktı 

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda Buse Varol'un kendi fotoğrafını paylaşması ise takipçilerini kızdırdı.

Tepki yağdı

Varol, depremi öğrendiğinde Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yaparak "Geçmiş olsun Elazığ. İnşallah can kaybı yoktur" dedi. Bu paylaşım dışında depreme sessiz kalan Varol, eskiden çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Varol'un fotoğrafının altına "Türkiye'nin neyin peşinde sen neyin peşindesin", "En azından bugün yapmasaydın", "Yazıklar olsun" ve "Takipten çıkıyorum" gibi yorumlar yaptı.

Hemen sildi 

Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren binlerce tepki mesajı alan Buse Varol, paylaşımını 25 dakika içinde kaldırdı.Varol konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

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