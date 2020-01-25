Portakallı kek nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Mis gibi portakal kokusuyla yumuşacık bir portakallı keke kim hayır diyebilir ki? Bir dilimin asla yeterli olmayacağı, sevdiklerinizle çayınızın, kahvenizin yanına uyum sağlayacak portakallı kek tarifini sizin için biraraya getirdik. İşte portakallı kek için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzeme listesi

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 paket vanilya

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

3 yemek kaşığıpudra şekeri

Tarifin Püf Noktası

Bardak ölçünüze göre un miktarı değişecektir. Ununuzu 250 ml'lik bardaklarda ölçerek ilave edin. Küçük bir su bardağı kullanıyorsanız 3,5- 4 su bardağı kadar un kullanmaya özen gösterin. Arzuya göre kek harcına tarçın ve unlanmış kuru üzüm ilave edebilirsiniz.

Pişirme Önerisi

Pişirme süresi fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle fırınınızda 170 derecede 40 dakika pişirme ya da 180 derecede 35 dakikada pişirebilirsiniz.

Hazırlanışı:

3 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin. Çırpmaya devam edin. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı eleyerek harca ekleyin. Kıvam alana kadar çırpın. Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...