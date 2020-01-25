Enginar yemeği nasıl yapılır zeytinyağlıların şahı!

Zeytinyağlı yemekler denince akla listenin başında gelen tariflerden bir de enginardır. Eminiz ki çocukluk yıllarında annelerimizin yaptığı o enginarın lezzetinin tıpa tıp aynısını tutturmak için aşağıda elmaelma.com okurları için bir araya getirdiğimiz zeytinyağı enginar yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Sizde evde anne eli değmiş gibi zeytinyağlı enginar lezzetini sevdiklerinizle sofrada paylaşabilirsiniz. İşte evde zeytinyağlı enginar yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 5 adet ayıklanmış enginar, 2 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 3 adet patates, 1 adet kırmızı biber, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı soğuk su, 1 adet limon suyu, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tutamdere otu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Enginarları limonla güzelce ovun ve her bir enginarı 5-6 üçgen dilim olacak şekilde kesip içine un ve limon suyu koyduğunuz su dolu bir kabın içerisine alıp bir kenarda bekletin. Kuru soğanı, havuçları, kırmızı biberi ve patatesleri yuvarlak yuvarlak doğrayın. Geniş bir tencereye önce doğranmış kuru soğanları, üstüne havuçları, patatesleri ve kırmızı biberi kat kat olacak şekilde dizin.

4 Enginarları süzün ve durulamayın. Onları da tencerenin en üstüne dizin. Tencereye 1,5 su bardağı soğuk suyu ve zeytinyağını ekleyin. Tuz ve şekeri de serpiştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde orta ateşte, kapağı kapalı olarak yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın. Pişme süresinin sonunda sebzelerin pişip pişmediğini bir çatalla kontrol edin ve pişmiş olan yemeğinizi pişirdiğiniz tencerede ılıklaşmaya bırakın. Yemeğiniz ılıklaştıktan sonra üstünü dereotuyla süsleyerek ılık veya soğuk olarak tercih ettiğiniz şekilde afiyetle sofralarınıza dahil edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.