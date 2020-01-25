Demet Akalın Elazığ depreminden etkilenen yurttaşlara yardımda bulundu!

Dün akşam yaşanan 6.8'lik deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken ülkenin çeşitli yerlerinde depremzedeler için yardım kampanyaları yapılmaya başlandı. Ünlüler de yardıma katılanlar arasındaydı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Elazığ'a yaptığı yardımla takdir topladı.

Depremden etkilenenlere bot ve mont gönderdi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik sarsıcı deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları da eksik olmadı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın depremden etkilenenlere yardım için harekete geçti. Akalın, deprem sonrası zor durumda olan halk için çuvallarla mont ve bot gönderdi.

"Uyuyan dostların canı sağolsun"

Yardım için hazırladığı çuvalın fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin TIR'ına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" yazısını ekledi.