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Evinize temizlikçi çağırmadan önce yapmanız gerekenler!

Evinizin temizliği için bir profesyonel çağırıyorsanız evinizde iyi bir temizlik için yapılması gerekenleri mutlaka öğrenin. İşte uzmanından tavsiyeler...

Evinize temizlikçi çağırmadan önce yapmanız gerekenler!
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Avustralya merkezli bir temiz şirketinin yöneticisi Rita Dossis, evine temizlikçi çağırmayı düşünenlerin mutlaka yapması gerekenleri anlattı. Temizlik işleri yapan kişilerin bulaşık yıkamak, banyo perdesi temizlemek gibi sorumlulukları olmadığını söyleyen Dossis, "Bulaşıklarla dolu bir tezgahı temizlemek saatler alır bu nedenle evinizin doğru şekilde temizlenmesini istiyorsanız gerekli düzenlemeleri yapmalısınız" diyor.

Dossis'e göre bir evin ne kadar temiz yada pis olduğu mutfak ve banyonun durumundan anlaşılır. Ev sahiplerinin eğer detaylı iyi bir temizlik hizmeti bekliyorsa mutlaka mutfak zeminini ve tezgahın üstünü boşaltmaları gerektiğini söyleyen Dossis, "Aynı şekilde banyo zemininin de boşaltılmış ve duş perdelerinin de çıkartılmış olması idealdir. Böylece zemin boşaltmakla zaman kaybedilmez ve temizlik işleri daha detaylı yapılabilir" diyor. 

Evin diğer odalarındaki yer dağınıklıklarının da toplanmaması temizliği zorlaştırıyor. Oyuncaklar, küçüklü büyüklü eşyaların zeminde olması temizlikçilerin en sinir oldukları şeyler. 

YETERİNCE TEMİZLİK MALZEMESİ VERDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Ayrıca ev sahiplerinin temizlik malzemeleri konusunda oldukça cimri olduklarını söyleyen Dossis, "Yeterince temizlik malzemesi olmadan temizlik yapılamaz. Bu musluk tamiri için gelen tesisatçıya sadece çekiç vermek gibi bir şey. Evin her bölümü için doğru temizlik ürünleri ve bezlerinin önceden hazırlanmış olması şart" dedi. 

DAHA ÇOK TEMİZLENMESİNİ İSTEDİĞİNİZ YERLERİ SÖYLEYİN

Temizlikçiler sizin evinizin ihtiyaçlarını sizden daha iyi bilemez. Bu nedenle özellikle temizlenmesini ve detaylı iş yapılmasını istediğiniz yerleri mutlaka temizlik görevlilerine söyleyin. 

DUŞ PERDELERİNİ ÇIKARIN

Banyoda kullanılan duş perdelerinin genelde evin en kirli yerlerinden biri olduğunu söyleyen Dossis, sabun kalıntıları ve vücut kirlerinin olduğu duş perdelerinin temizlikten önce çıkarılmasını ve makinede yıkanmasını öneriyor. 

BULAŞIK KURUTMA RAFI

Dossis'e göre evin en kirli yerlerinden birini de mutfaklarda kullanılan bulaşık kurutma rafları olduğunu söylüyor. Ev sahiplerinin temizleneyi akıl edemediği diğer yerler ise yatakların üst kısımları, vantilatörler, mikrodalga fırınların içi, musluklar, kapı kolları ve ışık düğmeleri. Dossis'e göre evin en çok kullanılan bu alanları aynı zamanda evlerin en az temizlenen yerleri. 

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