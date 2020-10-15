search menu
search
close

22 yaşına basan Zeynep Alkan, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti!

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 22 yaşına girdi. Doğum gününde derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Zeynep Alkan, takipçilerini mest etti.

22 yaşına basan Zeynep Alkan, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti!
-A A+

Üniversite eğitimini İtalya'da sürdüren ve erasmus programı sebebiyle Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, 22 yaşına bastı. Doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayan Alkan, çekildiği kareleri Instagram hesabına ekledi.

Binlerce beğeni ve yorum geldi

Zeynep Alkan, balonlarla verdiği pozlarını "Minettarım" notu ile paylaştı. Alkan'ın pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Doğum günü tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda hayranlarından gelen doğum günü mesajları sonrası bir açıklama yapan Alkan, bir yanlış anlamaya son verdi. Zeynep Alkan, arama motorunda doğum günü tarihinin 26 Mayıs göründüğünü ancak bunun yanlış olduğunu ifade etti. Alkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğum günümü bugün sanıyorsunuz çünkü Google'da öyle yazıyor. Neden bilmiyorum. Kutlayanlara çok teşekkür ederim ama doğum günüm 13 Ekim, bilginize."

İşte Zeynep Alkan'ın doğum günü pozları...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şahane bir lezzet: Köz biberli erişte salatası Şahane bir lezzet: Köz biberli erişte salatası
Yemek
Acun'dan önce Beyaz açıkladı! O Ses Türkiye'nin akıbeti belli oldu! Acun'dan önce Beyaz açıkladı! O Ses Türkiye'nin akıbeti belli oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!
Oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!
Kahvaltıda kıtır kıtır bir lezzet: İskoç yumurtası tarifi
Kahvaltıda kıtır kıtır bir lezzet: İskoç yumurtası tarifi
Sonbaharın en güzel lezzeti: Balkabaklı muhallebili pasta
Sonbaharın en güzel lezzeti: Balkabaklı muhallebili pasta
Mest eden lezzetiyle: Bafra pidesi
Mest eden lezzetiyle: Bafra pidesi
Yılın bombası! Burak Deniz ile Didem Soydan aşkı belgelendi!
Yılın bombası! Burak Deniz ile Didem Soydan aşkı belgelendi!
İlk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj atılmalı?
İlk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj atılmalı?
Naz Elmas-Erol Özmandıracı evliliğinde kriz!
Naz Elmas-Erol Özmandıracı evliliğinde kriz!
Bunu da yaptı! Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı!
Bunu da yaptı! Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı!
Yorumlar