22 yaşına basan Zeynep Alkan, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti!

Üniversite eğitimini İtalya'da sürdüren ve erasmus programı sebebiyle Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, 22 yaşına bastı. Doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayan Alkan, çekildiği kareleri Instagram hesabına ekledi.

Binlerce beğeni ve yorum geldi

Zeynep Alkan, balonlarla verdiği pozlarını "Minettarım" notu ile paylaştı. Alkan'ın pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Doğum günü tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda hayranlarından gelen doğum günü mesajları sonrası bir açıklama yapan Alkan, bir yanlış anlamaya son verdi. Zeynep Alkan, arama motorunda doğum günü tarihinin 26 Mayıs göründüğünü ancak bunun yanlış olduğunu ifade etti. Alkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğum günümü bugün sanıyorsunuz çünkü Google'da öyle yazıyor. Neden bilmiyorum. Kutlayanlara çok teşekkür ederim ama doğum günüm 13 Ekim, bilginize."

İşte Zeynep Alkan'ın doğum günü pozları...