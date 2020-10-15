Oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın, yeni aşkını sosyal medyada belgelendi. Bir dönem Alpek Potuk'la aşk yaşayan güzel oyuncu, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı.

Sevgilisi önce paylaştı sonra sildi

30 yaşındaki Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan erkek arkadaşının yanına gitti. Özün, Türkay'la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra sildi.

Birkaç gündür İngiltere'de iş insanı Erdem Özün'le tatilin tadını çıkaran Türkay, Instagram'da aşkıyla ise paylaşım yapmamaya dikkat ediyor.

Selçuk Yöntem'le anılmıştı

Tuvana Türkay kısa bir süre önce oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelmişti.