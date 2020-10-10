Evliliğin bitmesine neden olan 4 sebep romantizmi rafa kaldırmayın!

Evliliklerin kısa sürmesi ve boşanma sayısının artmasıyla beraber en çok sorulan sorulardan olan 'Evlilik neden biter, evliliği bitiren sebepler neler? Evliliğin bitmemesi için yapılması gerekenler neler?' gibi soruları barındırıyor. Evlilikte hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz, evliliği bitiren 4 sebebe göz atmaya ne dersiniz? Elmaelma.com okurları için evliliği riske atmaya zemin hazırlayan 4 maddeyi bir araya getirdik.

ROMANTİZMİ RAFA KALDIRMAK

Sevgiliyken geçirilen duygusal zamanlar imzayı attıktan sonra nasıl olsa artık bana ait düşüncesi ile duygusallık ve romantizm rafa kaldırılıyor. Özellikle bu durum evliliği bitiren ve çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olan durumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor! Evlendikten sonra romantizmi yaşamayı kuşkulardan korkmak için yapmak yerine haftada bir kaç kez mutlaka baş başa olabileceğiniz aktiviteler düzenleyerek birbirinize odaklanmayı ihmal etmeyin. Birbirinizi neden seçtiğinizi ve ilk zamanlarda hissettiğiniz duyguları itiraf edin. İki sihirli kelimedir, çok basittir söylemesi, çok derin çok anlamlı, ''Seni Seviyorum'' cümlesini hafızanızdan asla silmeyin ve söylemekten vazgeçmeyin!

EVLİLİK BİR NEVİ SUÇ ORTAKLIĞIDIR!

Bir hayatı paylaşmak evlilikte zaman zaman zor anları beraberinde getirebilir. Sorun her ne kadar büyük olursa olsun yanınızdaki kişi yeteri kadar olgun ve güçlü değilse bir zaman sonra kamburlaşmanıza neden olabilir. Evlilik bir nevi suç ortaklığı gibidir ilişkiden doğan sorunları eşit şekilde arkada sorun kalmadan bir sonraki adıma geçilmediği taktirde arkada yarım yamalak bırakılan sorunlar evlilikte bomba etkisi yaratıyor. Evlilik öncesi dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri de bu konudur. İlişkiler elbette tamamlayıcı nitelikte olmalıdır her iki tarafın farklı özellikleri olabilir ancak bu durum birini sırtında taşımaya doğru gidiyorsa çanlar sizin için çalıyor olabilir. Aksi taktirde güçsüz birini taşımakla bir ömür geçmiyor!

AFFETMEKTEN KORKMAYIN!

Hayatta her kadının aynı olmadığı gibi hiç bir erkekde aynı özelliği taşımaz. Daha önce sizi hayal kırıklığına uğratan biri yüzünden hayatı kendinize zindan ederek hayatınızdaki kişiyle sürekli olarak kıyaslamaya gitmeyin. Güven elbette bir evliliğin temelini oluşturuyor ancak yaptığı bir hata yüzünden sürekli olarak o durumu suratına vuruyor ve bu durum yüzünden tartışmaların boyutu derinleşmeye gittiyse evliliğin sonu yakındır demektir. Ya affetdin her şeyiyle ya da arkanıza bir daha bakmayın! Önemli olan hangi seçeneğe gidecek kadar durumun vahim olması ya da olmamasıdır.

'İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE...'

Evlilik yemininde 'İyi günde kötü günde' denildiği gibi hayatı bir ömür paylaşmak istediğiniz kişi aynı zamanda size en yakın arkadaşlarınızdan biridir. Karı-koca olduğu gibi aynı zamanda arkadaş olduğunuzu hafızanızın bir köşesinden çıkarmayın!