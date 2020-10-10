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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in evlilik sorusuna verdikleri cevap şaşırttı

Aynı dizide başrolleri paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dün yayınladıkları videoda "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna mideleri bulanır gibi yanıt verdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in evlilik sorusuna verdikleri cevap şaşırttı
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Adları aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam sosyal medya hesabından "Kim daha" testini yaptı. Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

Bir soruda anlaşamadılar

Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Aşk dedikodularını yalanladılar

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılmaya başlayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk sorularına net bir cevap vermişti. Güzel oyuncu, "Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" diyerek yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı.

 

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