search menu
search
close

Hangi kahve daha sağlıklı tarçınlı kahve kalp sağlığını koruyor!

'Kahvemi daha sağlıklı bir hale nasıl getirebilirim?' diye düşünüyorsanız bazı bitki ve baharatlardan yararlanabilirsiniz. İşte sağlıklı bir kahvenin formülü!

Hangi kahve daha sağlıklı tarçınlı kahve kalp sağlığını koruyor!
-A A+

Sade kahve içmek çeşitli sağlık yararları ile bağlantılıdır. Bunun yanında kahvenizi daha sağlıklı bir hale getirmenizin birkaç yolu var. Keyifle tükettiğiniz kahvenizin içine tarçın, zedeçal, maca tozu gibi baharatlar ekleyerek onu vitamin deposu haline getirebilirsiniz. İşte kahveyi daha sağlıklı yapmanın yolları...

Kalp sağlığı için tarçınlı kahve

Binlerce yıldır tarçının faydalarından hem bir baharat olarak hem de tıbbi amaçlarla yararlanıyoruz. Özellikle 'gerçek tarçın' olarak anılan Seylan tarçını inanılmaz faydalara sahip. Yarım çay kaşığı tarçını kahvenize ekleyerek hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de yüksel antioksidan sayesinde hücrelerinizi arındırabilirsiniz. Tarçının kalp ve beyin sağlığı üzerindeki faydaları da oldukça fazla. Aynı zamanda kansere karşı savaşta çok güçlü bir yardımcı.

Kahveye mantar eklemek çarpıntıyı engelliyor!

Kahveye mantar eklemek kulağa garip gelebilir. Ancak kahveye bir miktar mantar tozu eklemek mide ve bağırsaklar için de rahatlatıcı bir etki yaratır. Üstelik pek çok insanda kafeine bağlı olarak ortaya çıkan sinirlilik ve çarpıntı hissini de büyük ölçüde engelliyor. Bunun için Reishi mantarını tercih edebilirsiniz. Öğütülmüş mantar tozlarını aktarlarda bulmak mümkün.

Zencefil kas ağrıları için etkili

Kahvenizi biraz daha aromatik hale getirmek istiyorsanız zerdeçal çok iyi bir seçenek olabilir! Özellikle kas ağrılarını dindirmede çok etkili bir güce sahip olan bu doğal lezzet, vücuttaki iltihabı kurutmada da oldukça başarılı. 1 çay kaşığı toz zencefili kahvenize ekleyerek tüm bu faydalardan yararlanabilirsiniz!

Daha kolay sindirim için zerdeçal

Dünyada "altın baharat" olarak tanınan zerdeçal ile mutlaka tanışın! Kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar zencefilin karaciğerinizi yenilemeye, sindiriminizi hızlandırmaya ve depresyonla savaşmaya büyük katkısı var. 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal ile hazırlayacağınız latte sayesinde bu etkileri siz de hissedebilirsiniz.

Maca tozu

Uzun yıllardır doğurganlığı artırmak için kullanılan Maca bitkisi, aynı zamanda cinsel gücü artırmak için de tüketiliyor. 20'den fazla amino asit, protein ve C vitamini içeren Maca tozundan kahvenize 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Ancak Maca tozunuzun raf ömrünü uzatmak için buzdolabında saklamayı unutmayın!

Kakao ekleyin

Anti-enflamatuar etkiye sahip kakao; tansiyonu dengeler, HDL (iyi) kolesterolü artırır ve LDL (kötü) kolesterolü düşürür. Depresifi ruh halini iyileştirmede de çok etkilidir. Kahvenize ekleyeceğiniz 1 çorba kaşığı kakao ile hazırlanacak bir mocha çok rahatlatıcı olabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Zeytinyağlı enfes tat: Pirinçli pırasa yemeği Zeytinyağlı enfes tat: Pirinçli pırasa yemeği
Yemek
Enfes lezzet: Havuç köftesi Enfes lezzet: Havuç köftesi
Yemek
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Miss Turkey 2019 güzeli, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere yakalandı!
Miss Turkey 2019 güzeli, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere yakalandı!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Önceki Haberler
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap!
Hadise'den 'Kaan'la ayrıldı' iddialarına sevgilisinin köpeğiyle yanıt!
Hadise'den 'Kaan'la ayrıldı' iddialarına sevgilisinin köpeğiyle yanıt!
Doktorlar dizisinin Hasan ve Ela'sı 10 yıl sonra buluştu!
Doktorlar dizisinin Hasan ve Ela'sı 10 yıl sonra buluştu!
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
Acun'a kötü haber! Ünlü isimlere yüklü miktarda para ödeyecek!
Acun'a kötü haber! Ünlü isimlere yüklü miktarda para ödeyecek!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
Kahvaltının yeni gözdesi: Patatesli kaşık dökmesi
Kahvaltının yeni gözdesi: Patatesli kaşık dökmesi
Yeşilin en keyifli hali: Ispanaklı kek
Yeşilin en keyifli hali: Ispanaklı kek
Yorumlar