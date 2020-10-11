Demet Akalın'dan Halsey paylaşımı: Türkçe öğretebilirim

Asıl ismi Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, Haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamış ve Türk takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Halsey’in Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşım sosyal medyayı salladı.

Demet'ten Türkçe teklifi

Halsey’in Türkçe paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın sessiz kalamadı. Akalın’ın “Türkçe öğretebilirim” yanıtı ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Akalın, şarkıcıya verdiği yanıtta da yazım hatası yapması gözden kaçmadı.

Türkçe tweet attı

Halsey attığı Tweeet’te “Herkes sakin olsun lütfen” ifadesini kullandı. Daha sonra Instagram sayfasının hikaye bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.