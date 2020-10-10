search menu
search
close

Meyveli kek nasıl yapılır? Tatlı krizleri için kolay tarif!

Evde kolay kek tarifi arayanlar için kolay yapılan meyveli kek tarifini bir araya getirdik işte meyveli kek için ihtiyacınız olan malzemeler!

Meyveli kek nasıl yapılır? Tatlı krizleri için kolay tarif!
-A A+

Tatlı krizi tutanlar için harika bir tarifle karşınızdayız! Evde kolay yapılan meyveli kek tarifini ve püf noktalarını bir araya getirdik! Evde pratik bir şekilde meyveli kek yapmanın tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! Görseli işe iştah açan meyveli kek tarifini denemek için ihtiyacınız olan malzemelere göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler; 3 adet yumurta, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 2 çay kaşığı kabartma tozu,, 1 tatlı kaşığı limon suyu 10 adet çilek, 200 gram karadut, 5-6 adet çilek, 1 avuç karadut, 1/2 su bardağı toz şeker, 100 gram margarin, 1 adet limonun suyu, 1 paket vanilin yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Yumurtaları ve toz şekeri bir çırpma kabına alın ve bir mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ardından yağı ve sütü ilave edip, bir süre daha çırpın.
Limon suyu, un ve kabartma tozunu da ilave edip, birkaç dakika daha çırpın. Ardından dibini güzelce yağladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız kek karışımını dökün.

Üstüne yıkayıp, doğradığınız çilekleri ve karadutları serpiştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Kek pişerken üst şerbetini hazırlayın. Eritimiş margarini toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından limon suyu ve vanilyayı da ekleyip bir süre daha çırpın. Şerbetiniz hazır.

Pişme süresinin sonuna doğru bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Kekiniz piştiyse fırından alın ve henüz sıcakken bir servis tabağına aktarın.
Servis tabağına aldığınız kekin üzerine, henüz sıcakken hazırladığınız şerbeti gezdirin ve bu şekilde soğumaya bırakın. Kek soğuduktan sonra taze meyvelerle süsleyerek servisi yapabilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Uygulanmayan bu kurallar evliliğin bitmesine neden oluyor! Uygulanmayan bu kurallar evliliğin bitmesine neden oluyor!
Evlilik
Kahvaltının yeni gözdesi: Patatesli kaşık dökmesi Kahvaltının yeni gözdesi: Patatesli kaşık dökmesi
Lezzet
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Miss Turkey 2019 güzeli, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere yakalandı!
Miss Turkey 2019 güzeli, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere yakalandı!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Önceki Haberler
Zeytinyağlı enfes tat: Pirinçli pırasa yemeği
Zeytinyağlı enfes tat: Pirinçli pırasa yemeği
Kahvenizi vitamin deposu haline getirecek ipuçları!
Kahvenizi vitamin deposu haline getirecek ipuçları!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap!
Hadise'den 'Kaan'la ayrıldı' iddialarına sevgilisinin köpeğiyle yanıt!
Hadise'den 'Kaan'la ayrıldı' iddialarına sevgilisinin köpeğiyle yanıt!
Doktorlar dizisinin Hasan ve Ela'sı 10 yıl sonra buluştu!
Doktorlar dizisinin Hasan ve Ela'sı 10 yıl sonra buluştu!
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
İdrar yaparken ağrı ve yanma oluyorsa dikkat!
Acun'a kötü haber! Ünlü isimlere yüklü miktarda para ödeyecek!
Acun'a kötü haber! Ünlü isimlere yüklü miktarda para ödeyecek!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
Yorumlar