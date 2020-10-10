Pirinçli pırasa yemeği nasıl yapılır zeytinyağlı enfes lezzet!

Havalar soğumuşken kış sebzeleriyle bir zeytinyağlı yemek hazırlamak gibisi yok. Hafif, sağlıklı ve pratik pirinçli pırasa yemeğini daha önce yemediyseniz denemenizi öneririz. Pırasa sevmeyenlerin dahi hoşuna gidecek pirinçli pırasa yemeği tarifini paylaşıyoruz. İşte pirinçli pırasa yemeği tarifi!

Pirinçli pırasa yemeği malzemeleri:

4 dal pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)

2 adet havuç

1/3 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı pirinç

1 su bardağı su

1/2 adet limonun suyu

1 su bardağı portakal suyu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Pırasaları yıkayın ve verevli olarak doğrayın. Havuçları da yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra yarım ay şekilde doğrayın. Zeytinyağını ekleyerek ısıttığınız tencerede, orta ateşte 3-4 dakika kadar havucu soteleyin. Ardından pırasayı ekleyerek 2-3 dakika kadar daha bu şekilde soteleyin.

Havuç ve pırasa hafifçe yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Ardından su, limon suyu ve portakal suyunu üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın ve suyun kaynaması için kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan almadan önce tuzunu ve damak zevkinize göre karabiberini ekleyin. Dilerseniz ılık, dilerseniz sıcak olarak servis edin. Zeytinyağlı olduğu için dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririz, afiyet olsun!