Yaptırdığı estetik operasyon olay olan Seda Sayan imaj değiştirdi!

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemiyle estetik operasyon geçirdi. Sayan, operasyondan sonra son halini takipçileriyle paylaşmıştı.
Sayan'ın kısa saçlı yeni hali ise hayranlarından büyük ilgi gördü. Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik de, ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah Seda abla. Çok güzel görünüyorsun" yorumunu yazdı.
"Kimseden gizlim saklım yok"
Ünlü şarkıcının operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. 'Kimseden gizlim saklım yok' diyen Seda Sayan, yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim mesajı verdi.